«Ich bin in vielem etwas untypisch für einen Sozialdemokraten»

Nach bald sechs Jahren als Co-Präsident der Stadtzürcher SP hören Sie Ende Juni auf. Aufgerieben vom Job?

Nein, weder aufgerieben noch gefrustet. Mit 44 Jahren habe ich mir einfach überlegt, was ich im Leben noch tun will.

Politisch oder privat?

Politisch, beruflich und privat: Ein Jahr vor den letzten Wahlen wurde bei meiner Mutter ein Hirntumor diagnostiziert. Bei der Behandlung gab es Komplikationen. Am einen Tag stand sie noch auf der Skipiste, am nächsten war sie ein Pflegefall. Während des ganzen Wahlkampfes betreute ich sie – ich weiss nicht mehr, wie ich das geschafft habe. Letztes Jahr ist sie dann gestorben. Das hat mich aufgerüttelt. Ich habe oft darüber nachgedacht, was ich noch erleben möchte mit den Menschen, die mir nahestehen.

Und die politischen Gründe? In zwei Jahren sind Wahlen, da dürfte bei der SP ein Stadtratssitz frei werden.

Ich sage wie jeder, dass das ein spannendes Amt ist ...

… für das aber nicht jeder gleich gut geeignet ist. Sie werden selbst ausserhalb der SP als geeigneter Kandidat gehandelt. Oder sehen Sie das anders?

Das freut mich zu hören, ich sehe das auch so. Es würde mich wirklich interessieren, falls es zum Thema wird. Ich kann mir vorstellen, mich gut einzubringen.

Steht das Präsidium da im Weg? Sie haben sich vor den Nationalratswahlen beklagt, es hindere daran, Werbung in eigener Sache zu machen.

In eine Wahl muss man mit eigenen Themen steigen, die man intensiv beackert. Als Co-Präsident hat man diese Möglichkeit weniger. Da muss man von allem eine Ahnung haben, um mitreden und beeinflussen zu können. Für Vertiefung reicht oft die Zeit nicht.

Was sind denn Ihre Themen, die Sie forcieren wollen?

Wohnen, Städtebau, Bodenpolitik – wie zu Beginn meiner Zeit im Gemeinderat.

Geht es konkreter?

Eines der grössten Probleme ist: Wir wollen Zürich zu einer besseren Stadt machen – aber das bedeutet Aufwertung, und dadurch werden Leute verdrängt. Mit unseren bisherigen Ansätzen stossen wir da an Grenzen. Ich glaube, wir könnten zum Beispiel vom Münchner Modell lernen.

Wie geht das?

Dort legt die Stadt Zonen fest, in denen es für Umbauten eine Genehmigung braucht. Und wenn ein Haus verkauft wird, hat die Stadt ein Vorkaufsrecht. Macht sie davon nicht Gebrauch, kann sie den Eigentümer vertraglich verpflichten, dass es in der Liegenschaft weiterhin günstige Wohnungen geben muss. Eine andere Idee wäre, Mietzinse aktiv auf Missbräuche zu kontrollieren.

Das tönt wie eine Bewerbung fürs Amt von Hochbauvorsteher André Odermatt. Geht er?

Irgendwann sicher. Aber zurzeit ist er voll im Saft und macht hervorragende Arbeit.

Sie haben ein Architekturbüro und verdienen Ihr Geld im Immobilienbereich. Eckt man damit in der SP an?

Nein. Vielleicht liegt es daran, dass ich mein Geld nicht im Immobilienmarkt verdiene, sondern als Projekt- und Bauleiter. Aber klar, in der SP staunen sie schon, wenn ich erzähle, dass ich jeden Monat eine Million Franken «verbaue».

Sie besitzen auch ein Haus, mit dem Sie Geld verdienen.

Ich besitze nur das Haus, in dem ich selber wohne, und damit verdiene ich kein Geld. Für die anderen drei Wohnungen könnte ich locker ein Drittel mehr Miete verlangen, wenn ich mich umsehe. Mache ich aber nicht.

Trotzdem: Die SP kultiviert den Hauseigentümer als Feindbild.

Wenn ich von Immobilienabzockern rede, meine ich nie die fairen Vermieter – davon gibt es erstaunlich viele in dieser Stadt.

Betont die SP das zu wenig und macht sich unnötig Feinde?

Womöglich. Mir ist es wichtig, dass faire Vermieter von Massnahmen, wie ich sie vorgeschlagen habe, nicht betroffen wären.

Sie waren auch Offizier in der Armee – als Mitglied einer Partei, in der keiner mehr ins Militär geht.

Ja, Fachoffizier – ich bin in vielem ein wenig untypisch. Aber das habe ich nur gemacht, weil es ein superinteressanter Job war. Ich habe die Camps der Friedensförderungsmission in Kosovo betreut und leistete meinen Militärdienst dort. Es gab Zeiten, da bin ich achtmal pro Jahr nach Kosovo geflogen … geflogen! Um Gottes willen!

Das könnten Sie sich heute nicht mehr leisten.

Ich musste halt, das war der Auftrag. Und ich erledigte den gerne. Die Friedensförderung ist für mich eigentlich das einzig Sinnvolle, was die Armee noch macht.

Sind Sie in der falschen Partei? Man hört, die FDP würden Sie gerne aufnehmen.

Das höre ich auch immer wieder. (lacht) Ich weiss nicht, warum. Ich bin in der SP mit jeder Faser am richtigen Ort.

Aber die Stadtpartei hat einen Linksdrall, Sie nicht.

Ich würde mich nicht in einer bestimmten Ecke einordnen. Ich stehe voll hinter allen Positionen der Stadtpartei, insbesondere zu Verkehr und Wohnen.

Der Zug nach links stört nicht?

Als die AL bei den Wahlen 2014 zulegte, kam die Forderung auf, die SP müsse noch linker werden. Ich vertrat die Ansicht, dass wir nicht linker werden, sondern unsere linken Positionen stärken müssen.

Mussten Sie sich im Präsidium verbiegen, um den Einpeitscher zu geben?

Nie! Ich habe mich mit dem Amt identifiziert und alles für die Partei getan – das gipfelte kürzlich im Vertrauensentzug durch die FDP, die mich nicht als Präsidenten der wichtigen Kommission für Siedlung und Verkehr haben wollte, weil sie mich als dogmatisch bezeichnete.

Keine Entscheide, die Sie contre cœur vertreten mussten?

Wo ich Mühe hatte, versuchte ich Einfluss zu nehmen. Beim Neugasse-Areal der SBB zum Beispiel hiess es in der SP, man müsse 100 Prozent gemeinnützigen Wohnungsbau fordern. Ich wusste genau, dass wir so nichts erreichen, weil die SBB das Areal nicht verkaufen.

Hat sich die SP während Ihrer Zeit an der Spitze verändert?

Klar. Bevor ich vor zehn Jahren in die Geschäftsleitung des Präsidentinnen-Duos Andrea Sprecher und Beatrice Reimann kam, wurde die SP 28 Jahre von Koni Loepfe geführt. Danach änderte sich der Führungsstil. Er wurde partizipativer, ganz bewusst.

Sind Sie dafür nicht zu sehr der Offizierstyp?

Es gab schon Momente, in denen ich gerne gesagt hätte: «Fertig jetzt, wir machen es so und so.» Aber als Co-Präsident der SP ist das der falsche Ansatz.

«Als Stadträtin Claudia Nielsen ihren Abgang bekannt gab, hatten wir keine Kandidatin bereit, um diesen Sitz zu sichern.»

Da müssen Sie sich anpassen, nicht umgekehrt.

So würde ich es nicht sagen. Aber man muss führen, indem man überzeugt. Ich versuchte immer, alle an den Tisch zu holen und miteinander zu reden, wenn wir inhaltliche Differenzen hatten: Stadtrat, Gemeinderatsfraktion, Kantonalpartei, Juso. Wenn etwa die Juso wieder mal ausscheren wollten, versuchten wir sie für einen Kompromiss zu gewinnen.

Die Juso-Querschläger gibt es doch immer noch.

Sie sind der Stachel in unserem Hintern, das ist gut so. Der Fortschritt ist: Heute wissen wir rechtzeitig, wenn von der Juso etwas kommt. Früher merkte man das erst, wenn der Stachel schon im Hintern steckte.

Ist das der grösste Erfolg Ihrer Amtszeit?

Nein, es ist der Wahlerfolg 2018, als wir vier Sitze im Gemeinderat zulegten. Es ist uns gelungen, ein positives Bild unserer Vorstellung von der Stadt Zürich zu vermitteln.

Was war das grösste Versäumnis Ihrer Amtszeit?

(denkt lange nach)

Sechs Jahre und kein Fehler?

Doch. Als Stadträtin Claudia Nielsen ihren Abgang bekannt gab, hatten wir keine Kandidatin bereit, um diesen Sitz zu sichern. Das sahen wir nicht kommen.