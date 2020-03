«Ich finde den Ruf nach mehr Solidarität einseitig»

Herr Niedrig, gehen Sie noch an Konzerte?

Nein. Ich bin ein sogenannter ­Corona-Kontaktfall und deshalb unter Selbstquarantäne. Mein Mitbewohner hat sich angesteckt, deshalb sitze ich seit einer Woche zu Hause. Ich bin sonst reger Konzertgänger.

Gehen Sie also bald wieder an Konzerte?

Man sollte doch jetzt nicht aufs Leben verzichten. Konsequent durchgedacht, müssten nach der Logik der derzeitigen Politik alle Leute von nun an 14 Tage zu Hause bleiben. Das ist unrealistisch.

Wie wirkt sich das Virus auf die Zürcher Konzertlokale aus?

Die bisherigen Erhebungen deuten etwa auf 20 Prozent Rückgang in der letzten Woche hin – das notabene ohne behördliche Verbote. Wie es weitergeht, hängt jetzt vom Entscheid des Bundes am Freitag ab.

Wie geht es weiter, wenn das Virus bleibt?

Bei den Lokalen, die in unserem Verband sind, also kleine und mittlergrosse Betriebe, ist rasch eine Grenze erreicht. Nur schon ein paar Monate so durchzuhalten, ist für sie schwierig, geschweige denn bei einem weiterführenden Verbot.

Was ist der Grund dafür?

Bei den meisten unserer Mitglieder handelt es sich um Vereine mit nicht kommerzieller Ziel­setzung, es gibt kaum Reserven: Liquidität ist in unserem Sektor ein entscheidendes Thema. In zwei Wochen könnten bei einem Totalverbot einige schon an der Grenze zur permanenten Schliessung stehen.

Welche Zürcher Lokale trifft es zuerst?

Clubs vom Typus Helsinki, Sender oder Bogen F. Es ist für diese und ähnlich alternativ ausgerichtete Clubs ja sowieso schon ein hartes Business. Das gilt für Dutzende andere in der Schweiz auch.

Dann könnte das Virus das Ende der alternativen Kultur bedeuten?

Das nicht. Sicher ist, dass es zuerst jene trifft, die sich über Jahre mit eigenständiger Kultur ­behauptet haben.

Wie hoch werden die finanziellen Ausfälle in der Branche sein?

Zusammengerechnet fällt wohl etwa eine Million Franken pro Woche weg. Klar kann man noch etwas an den Fixkosten schrauben. Doch ist auch die Planungssicherheit weggebrochen, ein zentrales Element in unserem Sektor.

Die Bar- & Club-Kommission (BCK) gibt die Richtlinie durch, die Clubs offen zu halten. Was meinen Sie dazu?

Das ist für uns nachvollziehbar, und es entspricht den aktuellen Empfehlungen des Bundes. Mit dem Fokus auf Eigenverantwortung hat die BCK eine vernünftige Handhabung gefunden. Zumindest für den Moment. Unsere Gesellschaft funktioniert ja auch in vielen Bereichen durch Eigenverantwortung.

Erfordert die jetzige Situation nicht mehr Solidarität?

Die Clubs und Konzertlokale können nicht auf ihre Gäste verzichten. Ich finde den Ruf nach mehr Solidarität einseitig gedacht. Natürlich steht auch bei uns die Gesundheit im Vordergrund. Wir setzen das auch mit Massnahmen um. Doch darf die sogenannte Nachtkultur auch nicht zum Sündenbock gemacht werden. Das ist zwar bequem, aber nicht sehr objektiv.

Wie meinen Sie das?

Viele sagen, dass man auf Ausgang als Erstes verzichten könne. Jene Konzerte aber, für die Petzi steht, sind nicht bloss banales Vergnügen, es ist Kultur. Sehr viele Menschen hängen ­daran, nicht zuletzt finanziell. Anhand der Logik des Seco sind jene Betriebe, die in der aktuellen Krise über die Klinge springen müssen, eine Marktbereinigung. Dies, obwohl sie teilweise, wie das Opernhaus, vom Bund subventioniert werden. Doch dass das Opernhaus nach der Krise nicht mehr existiert, ist unvorstellbar.

Wie viele Stellen sind durch die Krise unmittelbar bedroht?

Bei unseren Mitgliedern direkt sind es rund 4000 Stellen. Dazu kommen die Freelancer, die am stärksten betroffen sind und zu denen auch die Künstlerinnen und Künstler zählen. Sie profi­tieren nicht einmal von der ­Möglichkeit der Kurzarbeits­entschädigung. Dazu kommen etwa Zulieferer oder rund 17'000 Freiwillige.

Mit welchen Forderungen wird Petzi an den Bund treten?

Es geht jetzt zuerst einmal um das kurzfristige Überleben. Dies könnte ein Fonds leisten, der Geld an die Betriebe ausschüttet, damit diese ihre Rechnungen noch bezahlen können. Wir sind morgen Donnerstag beim Bundesamt für Kultur eingeladen.