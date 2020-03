«Ich fühle mich als Schulleiterin amputiert»

Für einmal empfängt Regina Haller ihre Schülerinnen und Schüler an diesem Montagmorgen auf dem Pausenplatz. Für gut 700 Schülerinnen und Schüler ist die Leiterin der Gesamtschule im Birch in Zürich-Oerlikon verantwortlich. Die Uhr zeigt 20 nach 8. Statt der Schulglocke klingelt Hallers Telefon. «Bei uns sind zwei Kinder da», antwortet sie und hängt auf.

Sie wartet an diesem Montagmorgen vergeblich auf mehr Kinder, die infolge der Einstellung des Präsenzunterrichts an Schulen eine Notfallbetreuung brauchen. «Zum Glück», sagt sie, «die Botschaft scheint bei allen Eltern angekommen zu sein.» Im Laufe des Vormittags kommt eine dritte Anmeldung hinzu. Gerechnet hatte die 50-Jährige mit zwei Handvoll, so durchmischt wie die Schülerschaft ist.

3 Tage Arbeit



Seit bald 15 Jahren lenkt Haller die Geschicke der Schule, ohne Kinder kann sie sich das im Birch nicht vorstellen. Haller sagt: «Als Schulleiterin fühle ich mich amputiert.» Noch hat sich das Gefühl nicht eingestellt, noch steht die Arbeit im Vordergrund.

Letztes Material liegt in der Schule im Birch zum Abholen bereit. Bild: Urs Jaudas

Regina Haller hat, wie landesweit alle Schulleiterinnen und Schulleiter, drei anstrengende Tage hinter sich. Nach einer Konferenz mit der Kreisschulpflege Glattal am Freitag hat sie bis spät in die Nacht Infoschreiben an die Eltern versandt. Samstags hat sie mit der Co-Schulleiterin Nora Bussmann die Notfallbetreuung geplant, den Schulbetrieb und die montäglichen Sitzungen vorbereitet, sonntags ihr überquellendes E-Mail-Konto abgearbeitet und sich überlegt, wie die Horde Kinder auf dem Pausenplatz zu minimieren sei. Die Telefonate hat sie nicht gezählt. Einzig den Sonntagmorgen nahm sie frei, um mit Nichten und Neffen nochmals in die Natur zu gehen.

Lernrhythmus beibehalten



Nun macht Haller einen Rundgang durchs Schulhaus, zu den Lehrpersonen, die in ihren Zimmern warten. Sie will sicher sein, dass nirgendwo ein Kind übersehen wurde. Ab Mittag sind alle Türen verriegelt. In der Turnhalle hat das städtische Personal derweil mit der Grundreinigung angefangen. Auf einem Zwischengang stehen frische Lebensmittel zum Mitnehmen bereit. Weiter oben putzen Lehrpersonen mit Brennsprit Pulte, andere sind am Vorbereiten des Lernmaterials. Alle schütteln den Kopf, alle sagen: «Kein Kind bei mir.»

An den Frischwaren aus dem Hort dürfen sich die Lehrpersonen bedienen. Bild: Urs Jaudas

Bis heute Dienstag müssen die Schülerinnen und Schüler der Kindergarten- und Primarstufe für die Notfallbetreuung angemeldet sein. Auf der Sekundarstufe gibt es kein Angebot.

Hallers Aufmerksamkeit gilt nun der Beziehung ihrer pädagogischen Teams zur Schülerschaft. «Es ist wichtig, dass die Kinder in dieser schwierigen Zeit den Kontakt zur Lehrperson nicht verlieren», sagt sie. Zudem müssten die älteren Kinder dringend von den Bildschirmen weggeholt werden. «Wir müssen unbedingt das Gefühl des Schulrhythmus beibehalten.»

Ihr schwebt eine klare Zeitvorgabe vor, in der die Kinder ihres Schulhauses zu Hause die Aufgaben der Lehrpersonen erfüllen müssen, von Montag bis Freitag, morgens und nachmittags. Die Klassenlehrperson soll sich neben dem digitalen Austausch einmal wöchentlich telefonisch bei ihren Schülerinnen und Schülern melden.

Chancengleichheit wahren



Haller schaut auf die Uhr und hastet mit einer Tasche voller Bücher an die Sitzung mit dem Betreuungspersonal. Dank der wenigen Kinder in der Notfallbetreuung müssten nicht viele Angestellte zur Arbeit kommen, sagt Haller. «Und das ist gut so, denn auch ihr sollt zu Hause bleiben.» Haller zieht den Bücherstapel aus der Tasche. Bücher zum pädagogischen Grundsatz von Neuer Autorität. «Nun habt ihr Zeit für Weiterbildung.»

Auch für die Benützung des Pausenplatzes will die Schulleitung einen Stundenplan ausarbeiten. Bild: Urs Jaudas

Konkrete Ideen werden im Team der Primarstufe gewälzt, wobei die Lese- und Schreibkompetenzen im Vordergrund stehen. Co-Schulleiterin Nora Bussmann sieht die Einstellung des Präsenzunterrichts auch als Chance, sich vermehrt auf die Lernkompetenzen des Lehrplans21 zu konzentrieren. Sie bringt die Idee auf, dass mehrere Kinder zusammen eine Geschichte schreiben oder diese eine Fotodokumentation «ein Reiseführer durch die Wohnung» erstellen. Eine Werklehrerin möchte ihren Kindern regelmässig ein Bastelpäckli zukommen lassen. Zwei Grundsätze sind Bussmann wichtig. «Stellt offene Aufgaben, damit sie alle Kinder ohne Hilfe der Eltern lösen können und die Chancengleichheit gewahrt bleibt. Und beschränkt die Aufgaben nicht auf den Computer.»

Dem Team Sorge tragen



Gleichzeitig trifft sich Regina Haller mit dem Sekundarteam. Das Material für alle Schüler liegt gestapelt bereit, am Dienstag sollen sie es abholen. Im selbstorganisierten Lernen sind die Schülerinnen und Schüler bereits erprobt. Doch es fehlt an der digitalen Umsetzung. Haller muss sich deshalb organisatorischen Fragen stellen. «Dürfen wir nun Klassenchats auf Whatsapp einrichten?», «Wer beschafft genügend Aufladekabel für die Schüler-Laptops?», «Was passiert mit den ausstehenden Stellwerktests?» Haller schreibt alles auf Post-it-Zettel. Einige Fragen wird sie in die Schulleiterkonferenz tragen. «Wichtig: Überschwemmt die Schüler nicht mit Inhalten, sonst sind sie nicht mehr motiviert», sagt sie. Einmal mehr klingelt Hallers Telefon.

Über 700 Schülerinnen und Schüler besuchen in der Schule im Birch den Unterricht. Bild: Urs Jaudas

Inhaltlich stehen auf der Sekundarstufe Lese- und Schreibkompetenzen im Vordergrund, bei den Drittklässlern die Lehrstellenwahl. Eine Lehrperson wirft ein: «Musische und sportliche Aktivitäten dürfen derzeit aber nicht zu kurz kommen.» Haller stimmt zu. Eine Lehrperson erzählt von Freunden in Norditalien, dann stockt ihre Stimme. Haller tritt an sie heran. «Ruhig, wir warten.» Nach Sekunden des Schweigens hat sich die Lehrperson gefasst. Sie sagt: «Nehmt die Sache ernst. Sie ist schlimmer, als wir uns vorstellen können.» Dann fliessen ihr Tränen übers Gesicht. Da ist auch Haller gerührt. Ihr Appell an die Lehrer: Sie sollen sich melden, wenn sie in Sorge seien. Für das sei ein Lehrerteam da.