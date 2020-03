«Ich kann meine Regeln nicht einhalten»

Jede Woche beantworten Personen, die Zürich prägen, unseren Fragebogen und verraten uns, was die Stadt für sie ausmacht. Heute: Designerin Nadja Stäubli.



Ihr Label Schönstaub ist bekannt für ausgefallene Teppiche. Wie würde Ihr typischer Zürich-Teppich aussehen?

Wohl wie einer aus unserer ersten Kollektion «Nebula», als wir uns von Bildern des Hubble-Weltraumteleskops inspirieren liessen. Zürich hat es damals möglich gemacht.



Welchen Stellenwert hat Design in Zürich?

Einen grossen. Zum einen hat es viele talentierte Designer hier. Und zum anderen unterstützen die Kunden die heimischen Labels. Dafür bin ich sehr dankbar.



Zu welcher Uhrzeit ist Zürich am schönsten?

An einem Freitag im Sommer kurz nach Feierabend. Am besten hat man keine Pläne, um sich mit Freunden in den Abend treiben zu lassen.



Wo treffen Sie Ihre Freunde am liebsten?

In Bars von Freunden,zu Hause – I love to entertain! – oder an schönen Plätzen wie dem Idaplatz oder auf der Kollerwiese.



Welche Ecke Zürichs ist überbewertet?

Die Bahnhofstrasse.



Finden Sie den Zürichsee auch doof?

Im Gegenteil, ich liebe den See!



Mein perfekter Abend Apéro

– Ein Glas Lambrusco in der Sacchi-Bar, ca. 13 Franken

Abendessen

– Tantamen Ramen im Mikis beim Lochergut, ca. 25 Franken

– Oder: Momos im tibetischen Restaurant Shangrila an der Birmensdorferstrasse, ca. 35 Franken

Drinks

– Vodka Mate in der Bar3000 an der Dienerstrasse, ca. 15 Franken

– Danach: Vodka Soda im Club Zukunft, ca. 15 Franken

– Oder: ein Prosecco in der Rothaus-Bar, ca. 10 Franken

Ausgaben total:

ca. 70 Franken



Welches Hintergrundbild ist auf Ihrem Smartphone zu sehen?

Jahrelang war es das Bild meiner verstorbenen Mutter. Sie ist mein grösstes Vorbild. Seit drei Monaten aber ist es das Bild meines neugeborenen Sohns.



An welchem Ort oder vor welcher Kulisse können Sie nicht widerstehen, ein Selfie zu machen?

Ich könnte überall und jederzeit widerstehen, ein Selfie zu machen.



Auf welcher Wiese schauen Sie gern in den Himmel?

Auf der Kollerwiese in Alt-Wiedikon und auf der Allmend.



Angenommen, Sie können Ihr ganzes Leben nur noch in einer Zürcher Beiz essen – in welche gehen Sie?

Eine sehr schwierige Frage, ich liebe so viele Restaurants. Etwa das Shangrila, das Izakaya Ooki, den Gertrudhof, das Volkshaus oder das Kin. Aber letztlich wohl ins Gasthaus Zum Guten Glück im Kreis 3.



Welches ist Ihr Züri-Soundtrack?

Das Album «Lince» von Stereo Luchs sowie «Und Nachteil» von Skor. Und alles von Lexx.



Nadja Stäublis Züri-Soundtrack: «Sunne gaht uf» von Stereo Luchs. Video: Youtube/Stereo Luchs



Auf welchen Luxus können oder wollen Sie nicht verzichten?

Auf Kontaktlinsen.



Wo hatten Sie in Zürich Ihr schönstes Date und mit wem?

In der Tina-Bar im Niederdorf mit meinem Freund.



Wer oder was ist die Liebe Ihres Lebens?

Meine Freunde.



Welches ist der Geruch Ihrer Kindheit?

Der von Waschmittel.



Wann haben Sie das letzte Mal geweint und weshalb?

Gestern. Das Leben als neue Mutter, ohne meine eigene Mutter dabeizuhaben, macht mich manchmal traurig.



Wo findet einen in Zürich das Glück?

Am Fluss oder am Zürichsee im Sommer mit Freunden.



Welche Hoffnung haben Sie aufgegeben?

Meine Regeln einzuhalten.



2012 hat die heute 36-jährige Nadja Stäubli das Label Schönstaub gegründet. Bekannt wurde es anfänglich mit Teppichen, mittlerweile sind Vasen, Badetücher oder Duschvorhänge dazugekommen. Neben ihrer Tätigkeit als Designerin arbeitet Stäubli auch als Fotografin und legt als DJ auf. Die Zürcherin, die am linken Seeufer aufgewachsen ist, lebt mit ihrer Familie im Kreis 3.