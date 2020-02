Sie hatte ihren Vater während Jahren gepflegt. Sie hatte gegen den Willen des Pflegheims dafür gesorgt, dass er nach seinem schweren Schlaganfall vom Pflegheim ins Spital verlegt wurde. Damit verbunden war die Hoffnung, dass sich sein Zustand bessern könnte.

«Mach öppis!»

Doch je länger sein Zustand andauerte, desto klarer wurde es, dass an eine Besserung nicht zu denken war. Im Gegenteil, der Zustand des 87-Jährigen war so schlecht, dass selbst Essen und Trinken, noch seine einzigen Freuden im Leben, kaum mehr möglich war. Es drohte eine letztlich tödlich verlaufende Lungenentzündung oder gar der Erstickungstod.

Mehrfach hatte der Mann gegenüber dem Personal den Wunsch zu sterben zum Ausdruck gebracht. Auch seiner Tochter sagte er wiederholt: «Mach öppis!» Und die Tochter machte öppis. «Ich wollte ihn erlösen, nicht töten», sagte sie nach ihrer Verhaftung.

Ihr Plan: Mit einer Kunststoffspritze wollte sie durch den Katheder Luft in die Venen «spritzen». Dies sollte zu einer Embolie und zu einem, wie sie hoffte, friedlichen Sterben führen. Doch Mitarbeitende des Spitals intervenierten rechtzeitig. Knapp einen Monat später starb der Vater eines natürlichen Todes.

In grosser seelischer Belastung gehandelt

Nicht nur aktive Sterbehilfe, sondern bereits der Versuch dazu, ist strafbar. So will es der Gesetzgeber. Doch was war das, rechtlich betrachtet, was die Frau zu tun versucht hatte? Vorsätzliche Tötung? Totschlag? Tötung auf Verlangen? Handelte es sich überhaupt um einen Versuch? War es gar ein untauglicher Versuch, weil eine «Spritzenladung» nie gereicht hätte?

Der Staatsanwalt ging von einer versuchten vorsätzlichen Tötung aus. Die Frau habe zwar zweifellos unter «grosser seelischer Belastung» gehandelt. Aber weil diese Gemütsbewegung nicht entschuldbar sei, komme eine Verurteilung wegen Totschlags nicht in Betracht. Die grosse seelische Belastung berücksichtigte er beim Strafmass, sodass er beantragen konnte, eine Strafe von höchstens 24 Monaten zu verhängen.

Der Verteidiger warb für einen Freispruch. Die Frau habe ihren Plan so früh abgebrochen, dass noch nicht einmal von einem Versuch gesprochen werden könne. Und mit der Spritze, die nur drei Milliliter Platz hatte, hätte sie ihr Ziel ohnehin nicht erreicht: Beim schwer angeschlagenen Vater hätte es mindestens zwanzig Milliliter Luft gebraucht. Sie hätte also siebenmal ansetzen müssen.

24 Monate bedingt

Das Bezirksgericht verurteilte die Frau wegen Totschlags zu einer bedingten Freiheitsstrafe von 24 Monaten. Die grosse seelische Belastung sei für die Tochter ohne Zweifel vorhanden gewesen. Sie, die sich als Einzige der Familie während Jahren um den Vater gekümmert habe, sei durch diese Situation extrem mitgenommen und mit dem Sterbewunsch des Vaters konfrontiert gewesen.

Im Gegensatz zum Staatsanwalt betrachtete das Gericht die seelische Belastung, wie es das Gesetz verlangt, auch als entschuldbar. Dies bedeutet nicht, dass die Tat entschuldbar sein muss, sondern dass auch ein anderer, anständig gesinnter Mensch in der gleichen Situation ebenfalls in eine solch grosse seelische Belastung geraten wäre.

«Aus Liebe und Mitleid»

Dass die 59-Jährige nicht ins Gefängnis gehört, war auch dem Gericht klar. Die 24 Monate lassen es gerade noch zu, die Strafe zur Bewährung auszusetzen. Die Frau, so das Gericht, habe «aus Liebe und Mitleid gehandelt» und ihrem Vater keine Schmerzen verursachen, sondern weiteres Leid ersparen wollen. Aber was sie getan habe, sei nicht erlaubt. Und was das Gesetz nicht erlaube, müsse bestraft werden.