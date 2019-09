Im Yugo-Taxi durch den Balkan von Zürich

Die Schaltung ächzt. Zweiter Gang, mehr Tempo, Blinker rechts. Der Motor dröhnt. Der Taxifahrer biegt abrupt auf der Hardbrücke auf die zweite Fahrspur ein, kurbelt das Fenster herunter und sagt mit Balkan-Akzent: «Das war grad Belgrad-Stil. Ich dachte, ein bisschen Klimaanlage kann danach nicht schaden.» Ein Mann am Strassenrand schaut dem eckigen Zastava Stojadin mit dem altertümlich anmutenden Taxischild auf dem Dach nach und grinst. Er ist keine Ausnahme.

Der Zastava Stojadin und dessen Nachfolgemodell Yugo wecken wie kaum etwas anderes Erinnerungen an Ex-Jugoslawien. Fast jeder, der dort gross geworden ist, hat eine Geschichte zu diesen Autos zu erzählen. Der Taxifahrer etwa bekam von seinem Vater einen gebrauchten weissen Stojadin zu seinem 18. Geburtstag geschenkt, im Tausch gegen 2 Tonnen Kohle. Isabelle Kaiser und Peter Schütz inspirierten die Autos zum mobilen Theater- und Dokumentationsprojekt «Yugo-Taxi». «Besonders die Irritation, die das Wort auslöst, interessierte uns», sagt Peter Schütz, gilt doch «Jugo» hierzulande noch immer als Schimpfwort.

Halt beim Basketballhünen



Kaiser und Schütz fragten sich: Was bewirkt der Yugo bei Jugos? Also kauften die Theatermacher, die von Zürich und Berlin aus wirken und persönlich mit dem Balkan verbunden sind, einen Zastava Stojadin, nannten ihn Yugo und fuhren zur jugoslawischen Diaspora in der ganzen Schweiz. All die Geschichten, die sie gehört haben, wollen sie nun Zürcherinnen und Zürchern erzählen, die Welten der Serben, Bosnier, Montenegriner, Slowenen, Kroaten und Nordmazedonier zeigen. Isabelle Kaiser sagt: «Wir wollen mit dem Auto eine Art Balkan-Lagerfeuer entfachen.»

Balkan-Style: Mit Danko Rabrenovic wird die Fahrt im Yugo-Taxi auch fürs Gehör ein Erlebnis. Foto: Andrea Zahler

Und deshalb kurvt das Yugo-Taxi die nächsten beiden Wochen im Rahmen des Festivals About Us! durch Zürich. Auf den 30-minütigen Fahrten mit Gästen auf der Rückbank macht es halt bei diversen Personen aus dem ehemaligen Jugoslawien und lässt die Besucher an ihrem Alltag teilhaben. Zum Beispiel an jenem von Vlado Stojanovic. Der Hüne mit den weissen Haaren und dem kräftigen Händedruck trainiert den Basketballverein Vlade Divac, in dem Personen aus 37 Nationen trainieren. «Wir leben alle für denselben Sport, das integriert», sagt er.

Am Steuer des Taxis sitzt der deutsche Comedian, Musiker und Radiomoderator Danko Rabrenovic. Die Zeit an der Ampel in der Innenstadt nutzt er für eine Gesangseinlage mit Gitarrenbegleitung – ein Schweinelied, wie er es nennt. Grün. Schalten, rattern, beschleunigen. Die Getränkeflasche im rot-blau verzierten Lederetui am Rückspiegel baumelt. Rabrenovic sagt: «Die Zentralheizung. Sliwowitz, 45 Prozent. Von meinem Onkel Ivan gebrannt.»

Junge Künstler aus dem Balkan zeigen ihre Werke in der Pop-up-Galerie «Wir hier! – Mi ovdje!». Video: Andrea Zahler/Lea Blum

Kunst im Büro



Start und Zielpunkt der Taxifahrt ist die Pop-up-Galerie «Wir hier! – Mi ovdje!» in Zürich-Wipkingen. Diese betreiben die Vereine Matica Bosnien und Herzegowina sowie Transalpin-Art für die Zeit des interkulturellen Festivals About Us! in den Räumen eines Architekturbüros. Die Veranstalter stellen Werke von Künstlerinnen und Künstlern aus dem ehemaligen Jugoslawien und aus Zürich aus, an den Wochenenden gibt es zusätzlich Musik- und Literaturveranstaltungen. Mitveranstalter Hamdija Kocic sagt: «Diese Künstler schreiben positive Geschichten. Wir machen sie sichtbar.»

Yugo-Taxi: Sa/So 7./8.9., 14./15.9. Platzzahl beschränkt. Stationen können zur Spielzeit ohne Taxi besucht werden. Yugo-taxi.ch