«In Zürich ist vieles unterbewertet»

Jede Woche beantworten Personen, die Zürich prägen, unseren Fragebogen und verraten uns, was die Stadt für sie ausmacht. Heute: Filmverleiherin Bea Cuttat.



Sie haben vor über 30 Jahren den Filmverleih Look Now gegründet. Was war damals der Auslöser?

Ein guter Freund zeigte mir den Film «Reisen ins Landesinnere» am Schneidetisch – und ich war hin und weg. Ein solcher Film musste unbedingt ins Kino. So wurde aus einer Filmsichtung eine spontane Firmengründung.



Nun haben Sie sich entschieden, aufzuhören. Was wird Ihnen am meisten fehlen?

Filmverleiher dürfen bei jedem Film in ein anderes Thema eintauchen. Diese Vielfalt wird mir fehlen. Und natürlich die erste Publikumsvorstellung; da schlug mein Puls immer höher.



Welches ist Ihr Lieblingsfilm?

Das Gesamtprogramm von Look Now wirkt auf mich immer noch am stärksten. Einen Film herauszupfen könnte ich nicht.



Welches ist denn Ihr liebster Züri-Film?

«Strähl» von Manuel Flurin Hendry mit dem unvergleichlichen Roeland Wiesnekker als Zürcher Polizist.



Zu welcher Uhrzeit ist Zürich am schönsten?

Zwei Stunden vor Sonnenuntergang bis zwei Stunden danach, während der goldenen und der blauen Stunde. Da ist das Licht am schönsten, und die Leute sind meist guter Laune, weil sie bald Feierabend haben.



Mein perfekter Abend Apéro

– Zu Hause auf der Terrasse und zum Gemüseschnetzeln zwei Gläser Weisswein Les Marnes aus der Weinhandlung Maria Bühler, 5 Franken

Abendessen

– Selbst gekochtes Gemüse vom Oerliker Markt, zum Beispiel Fenchelsalat, danach ein Gemüsegericht mit vielen Gewürzen und Zitrone, Koriander und unbedingt einem Hauch Kreuzkümmel, 9.50 Franken

– Dazu zwei Gläser Rotwein, am liebsten einen Cannonau aus Sardinien, und viel Züriwasser, 6 Franken

Drinks

– Keine, nach Weisswein vor und Rotwein zu und nach dem Essen ist es das mit Alkohol gewesen, gratis

– Danach Weisswein, 7 Franken

– Danach Rotwein, 8 Franken

Ausgang

– Am Abend bleibe ich zu Hause, weil ich am Nachmittag schon im Kino war; Schwarzweiss-Schmöker im Filmpodium, 18 Franken

Ausgaben total:

38.50 Franken

Wo treffen Sie Freunde am liebsten?

Das hängt ganz von den Freundschaften ab: Mit den einen kann man gut ins Kino gehen, andere kommen mit zum Wandern. Wir gehen essen, oder wir machen mit dem Kursschiff eine Runde auf dem See.



Welche Ecke Zürichs ist überbewertet?

Ich finde eher, dass vieles in der Stadt unterbewertet ist. Je aufmerksamer man sich in der Stadt bewegt, umso mehr sieht man, wie viel Zürich zu bieten hat: stille Orte, Ecken voller Schönheit und verblüffende Ausblicke.



Auf welcher Wiese schauen Sie gern in den Himmel?

Mein Rücken wehrt sich dagegen, dass ich auf Wiesen lümmle. Ich schaue aber sehr oft und sehr gern in den Himmel. Auf meinem Smartphone hat es sicher tausend Himmelfotos.



Vor welcher Kulisse können Sie nicht widerstehen, ein Selfie zu machen?

Ich mache keine Selfies – ich finde sie eine der überflüssigsten Unarten der letzten Jahre.



Funktioniert Zürich ohne Geld?

Nein, die halbe Welt funktioniert nicht ohne Geld – während die andere Hälfte ohne Geld funktionieren muss.



Sie können Ihr ganzes Leben nur noch in einer Zürcher Beiz essen – in welche gehen Sie?

In die Kronenhalle, weil das Gesamtpaket stimmt. Das Ambiente ist grossartig, die Architektur der Beiz gefällt mir, das Essen ist meist gut, und die Unterhaltung – Kellner, Gäste, das ganze Drum und Dran – stimmt auch.



Der Geruch Ihrer Kindheit?

Jener der Guetsli meiner Mutter. Die waren unerreicht gut.



Auf welchen Luxus können Sie nicht verzichten?

Früher auf meine Arbeit, heute auf meine Freizeit.



Wann haben Sie das letzte Mal geweint?

Ich habe nahe am Wasser gebaut, und vieles auf der Welt ist ja zum Weinen. Also immer wieder, aber ich hoffe, nicht immer öfter.



Welche Hoffnung haben Sie aufgegeben?

Dass die Welt gerechter wird.



In den über 30 Jahren als Filmverleiherin hat Bea Cuttat mit ihrer Firma Look Now 265 Filme in die Schweizer Kinos gebracht. Letztes Jahr hat die 67-Jährige entschieden, sich zurückzuziehen. An den diesjährigen Solothurner Filmtagen, die noch bis Mittwoch dauern, wird Cuttat mit dem Prix d’Honneur geehrt. Aufgewachsen in Schaffhausen, lebt Cuttat seit den 80er-Jahren in Zürich.