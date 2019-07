Jetzt ist der Name des neuen Zürcher Fussballstadions bekannt

«Credit Suisse Arena»: So wird die neue Heimstätte für den FC Zürich und die Grasshoppers heissen. Die Zürcher Grossbank hat sich die Namensrechte für mehrere Jahre gesichert, wie es in einer Mitteilung von heute Donnerstag heisst. Der Vertrag trete ab sofort in Kraft und dauert bis zehn Jahre nach Inbetriebnahme der Arena.

Die Höhe der Entschädigung an die Stadion Zürich Betriebs AG , an der zu je 49 Prozent die beiden Vereine und zu 2 Prozent eine Treuhand AG beteiligt sind, wurde nicht bekannt gegeben. Spekulationen zufolge geht es laut NZZ um 30 Millionen Franken. Inklusive ist Bandenwerbung, sobald der Spielbetrieb im 18'000-Zuschauer-Stadion aufgenommen werden kann.

GC-Vize freut sich besonders

Andras Gurovits ist besonders erfreut über den Zustupf. «Die Vergabe der Namensrechte ist für uns bereits ab der nächsten Saison eine wichtige Stütze zur Finanzierung der Clubaktivitäten, unter anderem des Nachwuchsfussballs», lässt sich der Vizepräsident des abgestiegenen Rekordmeisters GC zitieren.

Auch FCZ-Präsident Ancillo Canepa freut sich auf den neuen «Hexenkessel»: «Das gibt uns als Club die Chance, auch eine langfristige Perspektive zu haben», sagt er. Nun hoffe er «auf die zügige, planmässige Umsetzung des Ensemble-Projekts».

So wird die neue Fussballarena aussehen:

Geplant ist, das Stadion in Zürich-West im Jahr 2022 zu eröffnen. Allerdings ist auf dem politisch-juristischen Parkett noch nicht alles in trockenen Tüchern. So drohen ein Referendum gegen den Gestaltungsplan, der gegenwärtig im Gemeinderat liegt, sowie Einsprachen gegen die Baubewilligung.

CS baut auch die 137-Meter-Türme

Besonders aus der Nachbarschaft und aus Höngg ist Widerstand angekündigt. Das Stimmvolk hatte das Grossprojekt im November 2018 bei einer hohen Stimmbeteiligung von fast 56 Prozent mit 53,8 Prozent Ja-Stimmen gutgeheissen.

Die CS ist bereits mit dem Fussball verbunden. So ist sie seit vielen Jahren Sponsorin der Schweizer Nati. Beim Zürcher Stadion ist die Grossbank ebenfalls involviert. So finanzieren Anlagefonds der Credit Suisse die beiden 137 Meter hohen Wohntürme, welche wiederum den Bau des Fussballstadions querfinanzieren. (pu)