Jetzt können Zürcher Essen via Uber bestellen

Die Pläne waren bereits länger bekannt, nun geht es plötzlich schnell. Ab heute Mittwoch können Zürcherinnen und Zürcher bei Uber Essen bestellen, wie das Unternehmen heute in einer Mitteilung schreibt. Die Food-Delivery App Uber Eats ist damit erstmals in der Deutschschweiz aktiv. Zuvor konnte sie nur in der Romandie genutzt werden, nämlich in den Städten Genf und Lausanne.

Hungrige können via App zwischen 11 und 23 Uhr und freitags und samstags bis Mitternacht bestellen. Uber verspricht eine durchschnittliche Lieferzeit von unter 30 Minuten.

Erstmals auch McDelivery

Uber liefert das Essen nicht nur nach Hause. Via GPS-Ortung ist es für Kundinnen auch möglich, sich beispielsweise das Essen auch in einen Park in der Innenstadt liefern zu lassen. «Es besteht kein Mindestbestellwert und die Liefergebühr beträgt CHF 4.90 pro Bestellung», heisst es in der Mitteilung weiter.

Uber lanciert das Angebot erstmals für «einen Grossteil der Zürcher Innenstadt» und gemeinsam mit rund 50 Partnerrestaurants. Zu den Partnern gehören unter anderem Sushi Shop, Holy Cow, Dean & David, Subway oder Negishi. «In Zusammenarbeit mit sieben McDonald’s Restaurants aus dem Zürcher Stadtzentrum wird Uber Eats App auch den McDelivery Service erstmals in die Deutschschweiz bringen», schreibt das Unternehmen. Das Angebot soll in den nächsten Wochen ausgebaut werden. Nutzer, die bereits einen Uber-Account besitzen, um den Fahrdienst zu nutzen, können den gleichen auch für den Essens-Lieferservice nutzen. (sip)