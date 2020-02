Langstrasse wird für Coca-Cola-Chef aufgehübscht

Vergangenen Mittwochmorgen an der Zürcher Langstrasse: Eine Gruppe von rund 20 Personen bewegt sich langsam durch ein noch ruhiges Quartier. Dresscode: Business. Eine Frau informiert die Damen und Herren in Englisch: «Die Langstrasse ist ein sehr interessantes Feld mit ihren vielen kleinen Bars und Kiosken.» Immer wieder bleibt die Gruppe stehen: vor dem Schaufenster einer Kebab-Bude, im Inneren eines 24-Stunden-Shops.

Der neugierige Journalist will es genauer wissen: Eine Stadtführung? «Nicht wirklich», sagt eine Frau aus dem Pulk. Ein Firmenausflug? «So ähnlich», sagt die Frau. Ein hoher Manager sei zu Besuch, den führe man nun durch das Langstrassenquartier. Um welche Firma es sich handle? Die Frau schweigt, zeigt jedoch verschwörerisch auf ein Papier, das sie mit sich trägt. Der Schriftzug darauf: Coca-Cola HBC Schweiz.

«Marktbesuch» im Rotlichtmilieu

Auf Nachfrage bei der Firma wird klar: Beim hochrangigen Manager handelt es sich um Zoran Bogdanovic. Chef von Coca-Cola HBC und verantwortlich für den Grossteil des Europa-Geschäfts sowie jenes in Russland und Nigeria. Heute verschlägt es den Manager ins Rotlichtmilieu an der Zürcher Langstrasse. Um 9.30 Uhr besammelte sich die Gruppe in der Sonne – einem Hotspot des verruchten Nachtlebens.

«Marktbesuch», heisst dies in der Businesssprache. «Unsere Führungskräfte führen solche Besuche regelmässig und in all unseren Märkten durch», schreibt Coca-Cola HBC Schweiz.

Die Gruppe bewegte sich rund zwei Stunden durch die Langstrasse.

Nun also ein Besuch im Chreis Cheib. Ausgerechnet an diesem wüsten und kalten Wintermorgen, bei dem sich der Niederschlag nicht entscheiden kann, ob er Regen oder Schnee sein will. Bewaffnet mit schwarzen Regenschirmen, sieht die Gruppe aus wie ein Trauerzug. Doch ihre Sprache zeugt von Aufbruch: von «opportunities», «target groups» und «market studies» ist die Rede.

Das Nachtleben der Langstrasse ist offensichtlich interessant für das weltweit grösste Getränkeunternehmen. Das wird auf den ersten Blick sichtbar: Die Coca-Cola-Produkte gehören zum Standardinventar der Bars, Imbissbuden und 24-Stunden-Shops. Nicht nur in den Kühlschränken, sondern auch durch Coca-Cola-Schriftzüge an Wänden und Schaufenstern, rot-weisse Werbung an mancher Ecke.

Freude bei den Beschenkten: Roger Derendinger von der Bar Green Mango.

Und an diesem Morgen erscheint die Langstrasse noch ein wenig roter als sonst. Für den Besuch des Topmanagers wurden die Shops und Bars mit Cola-Produkten aufgerüstet. Die Vorbereitungen liefen Anfang Woche auf Hochtouren, wie Shopbesitzer berichten: Kühlschränke wurden aufgefüllt und Schriftzüge angebracht – bezahlt von Coca-Cola.

«Wir wurden bereits im Dezember über den Besuch informiert», sagt Roger Derendinger von Bar Green Mango. Er steht stolz vor einem neuen Schriftzug, den er von Coca-Cola gesponsert bekam. Es ist nicht das erste Mal, dass eine Cola-Delegation ins Green Mango gekommen sei – «unsere Beziehung zu Coca-Cola ist sehr gut».

Gut gelaunt: Zoran Bogdanovic (Zweiter von rechts).

Auch Cilo Oztas vom Piro-Grill freut sich: Zwei Werbebildschirme, diverse Getränke und einen Kühlschrank mit Valserwasser-Schriftzug – auch ein Produkt der Coca-Cola HBC – bereichern neu seinen Imbiss. Der Besuch von Bogdanovic sei gut verlaufen, sagt Oztas. «Die haben sich alles sehr genau angeschaut.»

Wie viel Geld Coca-Cola für das Sponsoring aufgewendet hat, will der Konzern nicht verraten. Nur so viel ist klar: Zoran Bogdanovic wurde an diesem Tag die perfekte Show geboten. Rot-weisse Schriftzüge an allen Ecken; die heile Coca-Cola-Welt sozusagen.