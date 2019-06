Entschuldige, wenn dich das irritiert. Aber hier wird geduzt – so ist das im Sport. Und darum geht es in dieser Geschichte – auch wenn der laufende Forrest Gump im Bild nicht eben wie ein Sportler daherkommt. Ist er aber sehr wohl. Und was für einer! Einst lief er 3 Jahre, 2 Monate, 14 Tage und 16 Stunden am Stück. Zuerst in Hemd und Hose, was zeigt: Es braucht nicht viel, um loszulaufen. Ausser dem Willen, es zu tun. Und warum nicht heute, am Global Running Day? So könntest du diesen Tag zelebrieren, lokal oder international, nur heute … oder ab sofort und bis immer.

1. Beginne einen Runstreak

Jedes Lehrbuch sagt dir: Nicht die Menge ist entscheidend, sondern die Kontinuität. Sprich: lieber öfter statt länger. Starte heute einen Runstreak, eine «Laufsträhne», indem du täglich mindestens eine Meile (1,6 km) zurücklegst. Wäre das eine Herausforderung für eine Woche – oder gar einen Monat? Es muss ja nicht gleich ausarten wie beim Führenden der Runstreak-Szene: Der Südafrikaner Frank Thomas Clarke (82) läuft seit dem 10. August 1977 – jeden Tag!

Unser Lauftipp für heute: Der Wehrenbach wirkt in dieser Hitze wie eine Klimaanlage.

2. In der Gruppe durch die Stadt I

Dass der Global Running Day heute ist, passt: Das Projekt City Running bietet mittwochs einen einstündigen Lauftreff an, Start ist um 19 Uhr beim Hafen Enge. Das Lauftempo ist sehr sozial, zwischen 6 und 7 Minuten pro Kilometer.

3. Lies vom Laufen

Ja, es ist heiss. Zu heiss für dich? Dann beschäftige dich fürs Erste geistig (sprich lesend) mit dem Thema. Vertief dich in Murakamis «Wovon ich rede, wenn ich vom Laufen rede». Oder in Christopher McDougalls «Born to Run».

4. Laufen ja, aber allein

Laufgruppen sind nicht dein Ding? Dann aber dies: Wir kennen die zehn schönsten Joggingrouten Zürichs. Zu entdecken gibt es diese in der interaktiven Übersicht. Der Tipp für heute ist Route 6: Sie startet beim Botanischen Garten und führt zur Trichtenhauser Mühle, immer den Wehrenbach entlang, der in dieser Hitze wie eine Klimaanlage wirkt.

5. Die Startnummer als Motivation

Nimm den Running Day zum Anlass, dir ein neues Ziel zu setzen: indem du dich heute zu einem Wettlauf anmeldest. Zum Beispiel für den Greifenseelauf. Der Halbmarathon feiert am 21. September sein 40-Jahr-Jubiläum. Oder gleich für einen Marathon? Willst du diesen im Kanton Zürich absolvieren, bleibt dir mehr als genug Zeit zum Training: Die nächsten Chancen bieten sich erst 2020: am 1. Januar beim Neujahrsmarathon in Schlieren, am 26. April beim Zürich Marathon oder am 24. Mai am Winterthur Marathon.

Stell dir beim Laufen vor, ebenso leichtfüssig wie Kipchoge durch die Gegend zu schweben.

6. In der Gruppe durch die Stadt II

Ganz Spontane schliessen sich schon am Mittag «Züri rännt» an. Die Gruppe läuft um 12 vom Bullingerhof los. Wie bei City Running gilt: Anmeldung ist nicht nötig.

7. Beneide die 1300 Schnelleren

Wer rechtzeitig plante, hat sich für den Forchlauf angemeldet, der am Mittwochabend von der Sportanlage Fluntern zum Forchdenkmal und zurück führt. Er ist ausgebucht, den 1300 Läufern wünschen wir Happy Global Running Day!

8. Hol dir Inspiration bei Eliud

Du lässt dich lieber visuell inspirieren? Dann ab zu Youtube: Such dir ein Video von Eliud Kipchoge, dem Marathon-Weltrekordhalter. Und stell dir nachher beim Laufen vor, ebenso leichtfüssig durch die Gegend zu schweben. Auch empfehlenswert: der Westschweizer ­Dokumentarfilm «Free to Run».

9. In die andere Richtung

Du wolltest heute sowieso laufen? Dann spule deine Hausrunde zur Abwechslung mal in die entgegengesetzte ­Richtung ab.

10. Barfuss auf dem Rasen

Du besitzt keine Laufschuhe? Egal. Dreh barfuss eine Runde auf der Finnenbahn. Oder noch besser: auf dem Fussballplatz im Quartier. Das ist ein Genuss und Wellness für die Füsse zugleich.

11. Zu spät? Dann eben morgen!

Du liest diese Zeilen erst auf dem Heimweg, müde vom langen Arbeitstag? Dann stell den Wecker 30 Minuten früher als üblich. Das reicht für einen kurzen Lauf, um so richtig wach in den Tag zu starten. Und zugleich beginnt so dein allererster Streak (siehe Punkt 1).

Und jetzt: Los!

(Tages-Anzeiger)