Leiser, ökologischer – und teurer: ERZ setzt auf E-Fahrzeuge

Über 4000 Abfallbehälter stehen in der Stadt Zürich auf öffentlichem Grund – und diese müssen geleert werden. Dafür werden seit Mitte Juli auch elektrobetriebene Lieferwagen eingesetzt, wie Entsorgung + Recycling Zürich (ERZ) heute Montag in einer Mitteilung schreibt.

Längerfristig soll die ganze aktuelle Benzinerflotte mit Kleinfahrzeugen des Typs Nissan E-NV 200 ersetzt werden. Dazu kämen fünf neue benzinbetriebene Fahrzeuge, die in Werkhöfen stationiert würden, die noch nicht über die notwendige Elektro-Infrastruktur verfügen.

Die Beschaffung der E-Fahrzeuge erlaube es ERZ, den CO 2 -Ausstoss und den Treibstoffverbrauch stark zu senken. Ein zweiter Vorteil der neuen Fahrzeuge sei ihr sehr leiser Betrieb. Stadtrat Richard Wolff (AL) spricht in der Medienmitteilung von einem «wegweisenden Wechsel». «Damit setzen wir ein Zeichen für klimaschonende Technologien», wird er zitiert. Es sei wichtig, dass die Stadt in dieser Thematik vorangehe.

40 Prozent teurer

Die neuen E-Fahrzeuge kosten rund 65'000 Franken und sind damit rund 40 Prozent teurer als jene mit Benzinantrieb. Weil die Kosten für Strom jedoch niedriger sind als für Benzin, erwartet ERZ für die kommenden Jahre neben den Einsparungen beim CO 2 -Ausstoss auch tiefere Energieausgaben. Die Mittel für den Kauf der vierzig E-Lieferwagen bewilligte der Stadtrat im Januar.

Bis Ende Jahr erhalte die Stadtreinigung neun weitere E-Lieferwagen, die mit geschlossenen Abfallsammelkästen ausgerüstet sind, schreibt ERZ. In den folgenden drei Jahren kämen jeweils zehn weitere dazu. Mit einem aufgeladenen Akku könne ERZ einen Lieferwagen während eines ganzen Arbeitstags einsetzen. (hwe)