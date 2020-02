Mehrere Zürcher Hooligans stehen in Basel vor Gericht

Elf Männer müssen sich ab Montag vor dem Basler Strafgericht für eine Massenschlägerei nach einem FCB-Spiel von 2018 verantworten. Bei der Mehrheit der Beschuldigten handelt es sich um Anhänger des FC Zürich und des Grasshopper Clubs Zürich aus dem Raum Zürich.

Vor Gericht stehen die Männer wegen Raufhandels, Körperverletzung, Landfriedensbruchs, Vergehen gegen das Waffengesetz und kantonalen Übertretungen. Der Prozess soll rund zehn Tage dauern.

Bei den Beschuldigten handelt es sich um sechs Schweizer im Alter von 23 bis 36 Jahren, zwei Deutsche im Alter von 24 und 31 Jahren, zwei Italiener im Alter von 31 und 35 Jahren sowie um einen 28 Jahre alten Serben und einen 25-jährigen Syrer.

Extra angereist

Nach dem Fussballspiel zwischen dem FC Basel und dem FC Luzern am 19. Mai 2018 machten sich Basler Fussballaktivisten auf, Brückenpfeiler der Autobahn in der Nähe des St.Jakob-Parks zu besprayen. Um ihre Kleider zu schützen, waren sie in weissen Overalls gekleidet. Da wurden sie unvermittelt von Hooligans aus dem Umfeld des FC Zürich und des Grasshopper-Clubs angegriffen.

Das erstaunt insofern, als keiner der Zürcher Clubs in Basel gespielt hatte und die Anhänger der beiden Vereine verfeindet sind. Handkehrum treffen sich Hooligans – nicht zu verwechseln mit den Ultras – jeweils abseits der Spiele, um sich zu prügeln. Oft kommen dabei auch Gesinnungskollegen aus dem Ausland zum Zug. In diesem Fall erhielten die Zürcher, die sich «Zürichs Kranke Horde» nennen, Support aus Karlsruhe. Gemäss Anklageschrift fuhren rund 40 Personen extra von Zürich und Karlsruhe nach Basel, um eine gewalttätige Auseinandersetzung mit FCB-Fans zu suchen.

Videoaufnahmen zeigen, wie Absperrgitter fliegen und ein Geländefahrzeug mit Stangen fahruntauglich gemacht wird. Mehrere Beteiligte zogen sich Verletzungen zu und mussten ins Spital eingewiesen werden oder suchten selbst die Notfallstation auf. Etliche konnten noch vor dem Eintreffen der Polizei flüchten.

Bereits zwei Männer verurteilt

Zwei Schweizer im Alter von 29 und 46 Jahren waren bereits per Strafbefehl verurteilt worden. Mehrere weitere Verfahren mussten eingestellt werden, weil die Täterschaft nicht nachgewiesen werden konnte.

Erst vor zwei Wochen standen in Basel 16 FCB-Anhänger wegen schweren Ausschreitungen nach einem FCB-Fussballspiel vom April 2016 in Basel vor Gericht. Das Urteil in diesem Prozess soll am 12. März verkündet werden. (hwe/pu/sda)