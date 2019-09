Mit einem Zwanzigernötli ans Knabenschiessen: Geht das?

Manche Zürcher Eltern würden morgen am liebsten einen weiten Bogen ums Albisgüetli machen. Dort ist Knabenschiessen, Volksfest, die grösste Chilbi weit und breit. Das verbinden viele mit Stress, denn während man sich durch die Menschenmenge drückt, liegen einem die Kinder permanent auf der Tasche wegen der Verlockungen an jeder Ecke.

Die bewährte Lösung für dieses Problem heisst «Chilbibatzen»: ein fixes Festbudget, über das der Nachwuchs selbst verfügt. Wer sich dieses Geld nicht einteilt, schaut bald nur noch zu – eine Chilbi ist seit jeher auch ein Einsteigerkurs in Buchhaltung. Aber wie viel Geld benötigt man heute, um etwas zu erleben? Am Knabenschiessen kostet die Mehrheit der Bahnen zwischen 4 und 6 Franken, aber für die spektakulärsten lässt man bis zu 15 Franken liegen. Wir haben verschiedene Budgets durchgerechnet.

Als die heutigen Eltern selbst noch Kinder waren, war das Zwanzigernötli ein üblicher Chilbibatzen. Damals konnte man für einen Franken noch etwas erleben. Inzwischen sind 20 Franken ein Minimalbudget, mit dem am ehesten noch Kinder im Primarschulalter glücklich werden. Denn am Knabenschiessen gilt die Faustregel: Je kleiner der Kunde, desto tiefer der Preis. Die Rechnung geht aber nur auf, wenn man auf Verpflegung verzichtet oder sie von zu Hause mitnimmt, wie das aus Kostengründen auch ältere «Rucksacktouristen» tun.

Tütschibahn total

Ein Spartipp für Kleine ist der Kinderscooter, weil man auf der «Tütschibahn» auf dem Beifahrersitz Platz nehmen kann, ohne selbst zu zahlen. Wer abwechselt und nur jedes zweite Mal ans Steuer sitzt (3 Fr.), kann bis zu dreizehnmal fahren – und sich danach noch 50 Gramm Gummibärli teilen (1 Fr.).

Kinderprogramm

Kinder, denen Autoscooter zu wild sind, sitzen stattdessen aufs Sportkarussell. Das ist jener Klassiker, wo man auf einem Töff, im Tram, oder im schaukelnden Segelboot im Kreis fährt (3 Fr.). Wer lieber durch die Luft fliegt, setzt sich stattdessen auf dem Kinderflieger auf den Rücken von Batman (3 Fr.). Danach kämpft man sich im Fun-House durch einen Hindernisparcours, fährt vier bis fünf Runden auf dem Riesenrad und besucht die Geisterbahn (alles 4 Fr.). Dann reicht es immer noch für die Pirateninsel, eine Wasserbahn inklusive Rutschfahrt (5 Fr.).

Nostalgiker

Kinder, die auf die Tipps ihrer nostalgisch gestimmten Eltern hören, versuchen am Montag zwischen 11.30 und 12 Uhr, eine der Gratisfahrten auf dem 140-jährigen Rösslikarussell zu ergattern. Ebenfalls gratis und sehr traditionell: Die grosse Orgel, die in regelmässigen Abständen Jahrmarktstimmung verbreitet. Danach geht es weiter auf einem Töff des neu instand gestellten Sportkarussells (3 Fr.) und auf den Rücken eines echten Shetland-Ponys oder eines Esels für einen etwa zweiminütigen Ritt (5 Fr.). Ein schwindelerregender Klassiker, auch punkto Design, ist die quietschbunte Calypso-Bahn aus den Sechzigern (4 Fr.). Eine ebenso hübsche Alternative wäre der Polyp mit dem eindrücklichen Oktopus in der Mitte (4 Fr.). Am Schluss reicht es sogar noch für eine Portion Apfelküchlein (8 Fr.), allerdings nicht mehr für die Vanillesauce.

Jäger und Sammler

Für kleine Spielertypen ist das Fest mit einem Zwanzigernötli schnell vorbei. Ob man nun Bälle wirft, mit Armbrust oder Gewehr auf Ballone schiesst oder sich am Boxautomaten austobt: pro Versuch kostet das mindestens einen Franken. Nur wer mehr zahlt, bekommt zum Teil Rabatt. Wer auf den Kick steht, an einer Schnur zu ziehen, bis sich ein Plüschtier bewegt, das man nach Hause nehmen darf (es ist nie das gewünschte!), muss dafür mindestens ein Viertel seines Budgets investieren (5 oder 10 Fr.). Etwas länger dauert das Vergnügen beim Entenfischen (5 Fr. für acht Enten). An diesem Stand gibt es einen kapitalistischen Trick, den man Kindern besser nicht verrät: Wer zwanzig Franken aufs Mal zahlt, kauft sich dafür die freie Auswahl aus allen Preisen – und darf erst noch 35 Enten fangen.

Adrenalinschub

Für die meisten Teenager sind die günstigen Kinderbahnen keine Option mehr. Sie wollen sich beweisen und richtig durchgeschüttelt werden – und steuern deshalb direkt die teuerste Bahn am Knabenschiessen an. Die «Maxximum 2» wirbelt Todesmutige am Ende eines langen Kranarms im Looping in über 50 Meter Höhe durch die Luft, während der Sitz um die eigene Achse rotiert (15 Fr.). Wer dann noch nicht genug hat, hängt gleich noch das ähnlich verrückte Chaospendel an (12 Fr.). Weil damit schon das halbe Budget aufgebraucht ist, wendet man sich nun dem Topspin zu, einer Riesenschaukel, die die Fahrgäste mit Überschlägen und zusätzlichen Rotationen quält (6 Fr.). Jetzt fehlen noch der Freefall-Tower (4 Fr.) und zum Runterkommen eine Fahrt auf dem XXL-Kettenkarussell (8 Fr.). Fürs restliche Geld kann man sich dann zweimal im Hollywood-Autoscooter ans Steuer setzen (5 Fr.). Essen und trinken sollte man bei diesem Programm sowieso nicht.

Testosteronschub

4 dl

Für junge Männer, wie sie das Knabenschiessen besonders anzieht, ist das Programm einfach: Bratwurst (6 bis 7 Fr.), ein oder zwei Bier (5 Fr. für) und dann den Rest des Geldes am Boxautomaten verprassen.

Lohnschub

Mit einem Budget von 100 Franken lassen sich die obige Programme mehrfach absolvieren und beliebig kombinieren. Wenn man findet, das sei viel Geld, so kontern die Schausteller im Albisgüetli mit einem Vergleich: Eine Reise in den Europapark koste pro Person schnell genauso viel – und dort verbringe man die Zeit dann anders als am Knabenschiessen primär mit Anstehen.