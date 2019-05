Nach Schliessung des «Hosenbeins» rollt der Verkehr durchs Quartier

In Schwamendingen wird die Autobahn «eingehaust», die Quartierbevölkerung soll damit von Lärm und Abgasen befreit werden. Der Grossbaustelle fielen 19 Gebäude zum Opfer – und die legendäre, weil sehr kurze und mit Stoppschild versehene Autobahnauffahrt Zürich-Aubrugg, im Volksmund «Hosenbein» genannt. Für die Bewohnerinnen und Bewohner von Zürich-Saatlen war diese eine Entlastung von dem Durchgangsverkehr.

Jetzt zeigt sich: Obwohl die Stadt Zürich das stets verneint hatte, rollt seither mehr Verkehr durch die Quartierstrassen Schwamendingens. Das berichtet das Regionaljournal Zürich/Schaffhausen von Radio SRF heute Dienstagmorgen. Die Sendung beruft sich dabei auf Maya Burri, Präsidentin des Quartiervereins Schwamendingen.

Alternativrouten durchs Quartier

Sie habe sehr viele Rückmeldungen von Anwohnerinnen und Anwohnern erhalten, sagt Burri. Insbesondere die Tempo-30-Zonen in den Quartieren seien sehr viel stärker vom Zusatzverkehr belastet. Die Autofahrer würden jetzt in unmittelbarer Nähe zu Schulen, Altersheimen und der Badi Alternativrouten suchen.

Der Quartierverein habe deshalb einen Brief an die Dienstabteilung Verkehr der Stadt Zürich geschrieben. Man sei grundsätzlich zufrieden mit der Situation in Schwamendingen, sagt deren Sprecher Heiko Ciceri zum Regionaljournal. Natürlich müssten sich Autofahrer neue Wege nehmen. Mit dem Gubristtunnel und Züri-Ost würden zudem noch zwei weitere Baustellen die Situation verschärfen.

Video: Das war die legendärste Zürcher Autobahnauffahrt

Als die Auffahrt noch offen war: Fahrt vom Hosenbein auf die A1. Video: Patrice Siegrist, Chauffeur: David Sarasin

Als Massnahme gegen die zusätzliche Verkehrsbelastung habe man die Baufirmen angewiesen, mit ihren Lastwagen den Weg durch das Quartier zu meiden, sagt Ciceri. Das habe schon etwas Erleichterung gebracht, bestätigt Burri. (hwe)