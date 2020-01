Neuer Anlauf für Kleinkraftwerk beim Sihlhölzli

Am künstlichen Wasserfall der Sihl beim Sihlhölzli soll ein Kleinkraftwerk entstehen. Diese Idee lancieren die beiden SP-Gemeinderäte Mathias Egloff und Simone Brander. In einer soeben eingereichten Schriftlichen Anfrage verlangen sie vom Stadtrat Auskunft darüber, wie er die Möglichkeiten für die Realisierung einer Stromturbine an dem Ort in Zürich-Wiedikon beurteilt.

Der Sihlwasserüberfall ist eine bauliche Besonderheit aus den 1920er Jahren. Der damals gebaute SBB-Tunnel Wiedikon–Enge unterquert den Fluss genau bei der Sihlhölzlibrücke. Die Aussenkante des Tunnels bildet im Fluss eine Stufe mit Wasserfall.

Fischtreppe soll Forellenwanderung ermöglichen

Diese Verbauung der Sihl verhindert, dass Wanderfische wie der Fisch des Jahres 2020, die Forelle, diese Stelle überwinden können, wie Egloff und Brander schreiben. «Neben ökologischen Verbesserungen interessiert uns die allfällige Machbarkeit und ein allfälliger Massnahmenplan, wie an dieser zentralen Stelle in der Stadt mit einen Turbine Strom produziert werden könnte.»

Die Stromproduktion aus Wasserkraft sei erneuerbar, leistungsfähig und ganzjährig verfügbar. Dort, wo sie keine Verschlechterung des ökologischen Zustands des Fliessgewässers mit sich bringe, sei sie zur Reduktion des Verbrauchs an fossilen Energieträgern überaus wünschbar.

FDP scheiterte mit derselben Idee

«Wenn also diese harte und schädliche Verbauung weiterbestehen soll, muss sie deshalb zusätzlichen Nutzen erbringen», argumentieren die beiden SP-Parlamentarier. Sie verlangen vom Stadtrat eine Aufstellung der notwendigen Schritte und Fristen, die für das Erlangen einer Konzession als Wasserkraftwerk nach Gewässerschutzgesetz notwendig wären. Zudem soll er abklären, wie an dem Ort ein zeitgemässer Fischaufstieg und -abstieg realisiert werden kann.

Es ist nicht der erste Anlauf für den Bau eines Klein-Wasserkraftwerks an dieser Stelle. Bereits 2011 stellte die FDP diese Forderung in einem Postulat, das allerdings wirkungslos blieb. (mth)