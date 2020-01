«Noch nie da gewesene Dimension von Brutalität»

Sie waren einst engste Freunde, am gestrigen Prozess vor dem Bezirksgericht Zürich würdigten sich die beiden Männer keines Blicks: Der 27-jährige Schweizer Tobias K. und der 39-jährige Litauer mit dem Pseudonym Boris. Sowohl Tatmotiv als auch Nachtat-Verhalten, so Staatsanwalt Adrian Kaegi, sind in der Schweizer Kriminalgeschichte wohl einzigartig. Die Tat würde eine «neue, noch nie da gewesene Dimension» von haaarsträubendem kriminellem Denken und Brutalität aufzeigen, die man sonst nur aus Thrillern kenne.

Die Rede ist vom Zürcher Seefeld-Mord vom 30. Juni 2016, als ein zufällig auf einer Mauer beim Eingang der Fussgängerunterführung am Arosasteig sitzender 41-jähriger IT-Fachmann mit fünf Messerstichen niedergemetzelt wurde, um den in der Strafanstalt Pöschwies einsitzenden «Boris» freizupressen. Beim Täter handelt es sich um den geständigen Tobias K. «Geistiger Vater» der Tat war laut Anklage der nicht geständige Litauer, der wegen Erpressung eine achtjährige Freiheitsstrafe absitzt. «Boris» hatte im Sommer 2012 die Grossindustriellenfamilie Schmidheiny um 50 Millionen Franken und die Stadt Zürich um 100 Millionen Franken erpresst.

Lügengeschichten zur Verurteilung



«Boris» und der damals 22-jährige Tobias K. wurden im Gefängnis Pöschwies enge Freunde. Dabei konnte der Litauer «mithilfe von abenteuerlichen Lügengeschichten» den Mitgefangenen davon überzeugen, dass er zu Unrecht verurteilt worden sei. Und dass von Schmidheiny eine grosse Gefahr für Leib und Leben sowohl für die Tochter von Tobias K. als auch für die Familie des Litauers ausgehe. Deshalb müsse er möglichst schnell in Freiheit kommen, um das Schlimmste zu verhindern.

«Boris» hatte gesagt, dass er im Besitz von Datenfiles sei, welche die Schmidheinys schwer belasten würden. Unter anderem gehe es um den Verkauf von Nuklearwaffen, er habe das belastende Datenmaterial von einem in England lebenden Computerhacker. Anlässlich seines ersten unbegleiteten Hafturlaubs vom 23. Juni 2016 kehrte Tobias K. am Abend nicht mehr ins Gefängnis zurück und machte einige Tage später das wahr, was er und der Litauer zuvor in einem Erpresserschreiben an den Zürcher Kantonsrat angekündigt hatten. Dass nämlich ein Mensch getötet würde, sollte «Boris» nicht freigelassen werden. Nach der Bluttat floh Tobias K. und konnte sieben Monate später im Kanton Jura verhaftet werden. Er hatte im Darknet eine Pistole erwerben wollen, um wie angedroht noch weitere Menschen zu töten. Dabei war er einem verdeckten Scheinverkäufer der Berner Kantonspolizei auf den Leim gekrochen.

Geständnis zum Tötungsdelikt



Am gestrigen Prozess vor dem Bezirksgericht Zürich antwortete der mit Fuss- und Handschellen fixierte Tobias K. auf die Frage des Gerichtsvorsitzenden Sebastian Aeppli, warum er die Tat begangen habe, dass dies schwer nachzuvollziehen sei. Als Aeppli ihn fragte, ob er geglaubt habe, dass der Litauer freigelassen würde, meinte Tobias K. nur: «Eine schwierige Frage.» Bezüglich des Tötungsdelikts ist er geständig. Den Vorwurf, Vorbereitungshandlungen für weitere Morde getätigt zu haben, stritt er ab. Die Pistole mit 200 Schüssen sowie den Schalldämpfer, die er im Darknet erwerben wollte, hätte er lediglich zur Selbstverteidigung benötigt. Tobias K. ist momentan im Gefängnis Zürich, da er von Winterthur verlegt werden musste. Er hatte dort engen Kontakt mit einem Mitglied der Pink Panther aufgenommen und schon begonnen, Serbisch zu lernen.

Staatsanwalt Adrian Kaegi forderte für die beiden Männer wegen Mordes und strafbarer Vorbereitungshandlungen zu mehrfachem Mord eine lebenslängliche Freiheitsstrafe sowie anschliessende Verwahrung. Laut dem Psychiater war Tobias K. zum Tatzeitpunkt voll schuldfähig. Es seien keinerlei Umstände ersichtlich, die sich strafmindernd auswirken könnten. Anfänglich habe Tobias K. kein böses Wort über den Litauer gesagt. Erst als er zu realisieren begann, dass er von diesem nach allen Regeln der Kunst über den Tisch gezogen wurde, habe sich sein Aussageverhalten schlagartig um 180 Grad gewendet.

Die Weltanschauung und die politische Gesinnung von Tobias K. seien eine Mischung von antikapitalistischem und anarchistischem Gedankengut. Tobias K. habe bis heute keine Reue gezeigt. Den zahlreichen Einvernahmeprotokollen, die 530 Seiten füllen, lasse sich kein einziges Wort des Mitleids entnehmen. Jedoch: In seinem Schlusswort am gestrigen Prozesstag entschuldigte sich Tobias K. bei den Angehörigen des Opfers.

Pathologischer Lügner



Ohne «Boris», den «geistigen Vater und Vordenker sämtlicher Delikte», wäre der Mordim Seefeld nicht möglich gewesen, so der Staatsanwalt. Seine Tatbeiträge im Vorfeld zur Tötung und zum Erpresserschreiben seien «zentral und ausschlaggebend gewesen.» Beim Litauer gibt es laut Kaegi keine Anhaltspunkte für eine schwere psychiatrische Erkrankung oder Störung, sondern «bloss» eine manipulativ-psychopathische Persönlichkeitsakzentuierung. Beide Beschuldigten sollen verwahrt werden. Tobias K. leide an einer dissozialen Persönlichkeitsstörung und sei nicht therapierbar. Der Litauer sei nicht psychisch gestört, es bestehe bei ihm aber eine hohe Rückfallgefahr für weitere schwere Delikte. Er sei eine Gefahr für die Gesellschaft.

Für Dominik Zillig, den Anwalt von Tobias K., handelt es sich bei der Tat um vorsätzliche Tötung und nicht um Mord. Sein Mandant sei mit einer zwölfjährigen Freiheitsstrafe zu bestrafen. Er sei vom Litauer manipuliert worden. Dieser sei ein pathologischer Lügner. Sein ehemaliger Komplize habe seinen Mandanten «von vorne bis hinten verarscht». Der Tod des IT-Fachmanns sei der traurige Schlusspunkt einer «folie à deux» gewesen. Tobias K. habe die angeblichen Drohungen der Schmidheinys wirklich geglaubt und sich in einer absoluten Extremsituation befunden.

Freispruch - nur Gefängnistratsch



Der Verteidiger von «Boris», Rechtsanwalt Andrea Taormina, fordert für seinen Mandanten einen Freispruch. Die Anklage habe einen Sachverhalt präsentiert, wie er sich mit viel Fantasie hätte zutragen können. Es hätte aber auch ganz anders sein können. Es sei viel wahrscheinlicher, dass sich diese schreckliche Geschichte anders abgespielt habe. «Ohne meinen Klienten. Mein Klient ist weder Mittäter noch Anstifter noch Gehilfe». Taormina räumte ein, dass im Gefängnis durchaus über eine Flucht und eine Erpressung gesprochen worden sei. Das sei aber nur «Gefängnistratsch» gewesen. Solche Gespräche seien im Gefängnis an der Tagesordnung, wie verschiedene Häftlinge ausgesagt hätten.