Der grösste Velo-Lobbyist wechselt die Seiten

«Sichere Velorouten – Jetzt!» Unter diesem Titel weibelt Dave Durner im aktuellen Magazin von Pro Velo Kanton Zürich für die Velorouten-Initiative, in dessen Initiativkomitee er sitzt und über die am 17. Mai in der Stadt Zürich abgestimmt wird.

Wird die Initiative angenommen, kann er ab Juli an der Umsetzung arbeiten. Dann gibt Durner die Geschäftsleitung von Pro Velo ab und wechselt zur Stadt. Er besetzt eine der sechs neuen Stellen bei der Velofachstelle, die der Gemeinderat im Dezember gegen den Willen des Stadtrats gesprochen hat. Dies gab Durner in einem Interview mit der Zeitung «P.S.» bekannt.

«Konkret etwas bewirken»

Für die einflussreiche Lobbyorganisation ist es eine Zäsur. Der gelernte Koch und Ernährungsberater hatte seit Dezember 2000 zuerst die Co-Leitung, dann die Leitung von Pro Velo inne. Angefragt worden war er vom damaligen Vorstandsmitglied und heutigen Stadtrat Daniel Leupi (Grüne).

Bei der Fachstelle in der Dienstabteilung Verkehr seiner Parteikollegin und Stadträtin Karin Rykart (Grüne) erhält Durner die neue Stelle des Projektleiters Velosicherheit. Er freue sich darauf, das Thema Velo einmal aus einer anderen Perspektive zu bearbeiten – «und natürlich vor allem darauf, konkret etwas bewirken zu können», wie er im «P.S.» sagt.

Tipps an die künftigen Vorgesetzten

Durner war stets ein kritischer Begleiter der städtischen Velopolitik. So schrieb er in einem Blog, die Verantwortlichen für die Veloinfrastruktur seien «unfähig und unwillig». Trotz der neuen Berufsaussicht gibt er noch einen drauf: «Dazu stehe ich heute noch.» Es gebe einfach «zu viele, die meinen, sie machten es gut. Dabei haben sie keine Ahnung, (...) wie gute Veloinfrastruktur aussehen müsste». Für Durner gibt es bei der Stadt also viel zu tun.

An seine künftige Vorgesetzte Karin Rykart und Tiefbauvorsteher Richard Wolff (AL) gibt er gleich Tipps, an wem sie sich orientieren könnten: «Es bräuchte jemanden wie Ursula Wyss in Bern, die als SP-Exekutivmitglied auch mal einen Konflikt suchte, austrug und durchstand.» Durner bereut im «P.S.», dass Pro Velo bei der früheren Tiefbaudepartementsvorsteherin Ruth Genner (Grüne) «viel zu lange viel zu nett» gewesen sei: «Wir hätten mehr fordern müssen.»

SVP-Kritik: Klientelpolitik

Durners Anstellung ruft Kritik hervor. In der NZZ kommentiert Stephan Iten, SVP-Gemeinderat und Präsident der Verkehrskommission, ironisch: «Das passt ganz genau.» Man habe habe schon im Dezember vorhergesagt, dass die linke Ratsmehrheit mit dem Stellenzuwachs ihre eigene Klientel bedienen wolle. Iten hält Durner für vorbelastet und für einen, der für Maximalforderungen steht und neben dem Autoverkehr auch den ÖV zugunsten des Velos benachteiligen wolle.

FDP-Verkehrspolitiker Andreas Egli sieht die Anstellung Durners bei der Stadt weniger kritisch. Dieser sei zwar ein «absoluter Velolobbyist», aber auch einer, der «im Gegensatz zu gewissen Gemeinderäten» sachlichen Argumenten gegenüber zugänglich sei. (pu)