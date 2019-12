«Ohne Liebe funktioniert Zürich nicht»

Jede Woche beantworten Personen, die Zürich prägen, unseren Fragebogen und verraten uns, was die Stadt für sie ausmacht. Heute: Tänzerin Eugénie Rebetez.

Welches ist das häufigste und überholteste Vorurteil gegenüber zeitgenössischen Tänzerinnen?

Dass es kein Beruf ist. Ich höre regelmässig die Frage: Und was arbeitest du sonst?



Sie sind im Kanton Jura aufgewachsen. Welches ist der grösste Unterschied zwischen der Westschweiz und Zürich?

Die Begrüssung, wenn man jemanden zum ersten Mal trifft. In der Westschweiz gibt man sich ein Küsschen, in Zürich schüttelt man die Hand.



Wo treffen Sie Freunde am liebsten in Zürich?

Bei mir zu Hause.



Zu welcher Uhrzeit ist Zürich am schönsten?

Am Sonntagmorgen früh im Winter. Dann ist die Stadt ganz still und fast romantisch.



Sie können Ihr ganzes Leben nur noch in einer Zürcher Beiz essen. In welche gehen Sie?

In den Suppelade, der neu in der Exer-Bar an der Tellstrasse ist. Immer fein, warm und kreativ.



Mein perfekter Samstag Mittagessen

– Eve’s Pastrami in der Sasu Juice Bar, 13.50 Franken

– Dazu ein Smoothie, 11.50 Franken

Spa

– Hammam Volkshaus, 48 Franken

– Zusätzliche Ganzkörpermassage à 50 Minuten, 120 Franken

Apéro

– Sinalco und Oliven im Buchsalon im Kosmos, 10 Franken

– Dazu das «Spleur»-Magazin kaufen und lesen, 25 Franken

Performance

– «The best and the worst of us» von Simone Aughterlony im Tanzhaus Zürich, 15 Franken

– Nach der Vorstellung ein Gin Tonic in der Nude Bar, 13 Franken

Abendessen

– Tom Kha Gai mit Reis im Lily’s an der Langstrasse, 22 Franken

– Dessert (Schoggibombe) bei Samses gleich nebenan, 7 Franken

Ausgaben total:

285 Franken

Auf welcher Wiese schauen Sie gerne in den Himmel?

Auf der Landiwiese während des Theaterspektakels im August.



Welche Ecke Zürichs ist überbewertet?

Der Paradeplatz. Bis jetzt habe ich seine schöne und spannende Seite noch nicht entdeckt.



Finden Sie den Zürichsee auch doof?

Nein, er ist nicht doof, aber er ist einfach kein Meer.



Welches Hintergrundbild ist auf Ihrem Smartphone zu sehen?

Eine Zeichnung der französischen Künstlerin Marion Fayolle.



Funktioniert Zürich auch ohne Geld?

Nein! Aber ohne Liebe funktioniert Zürich auch nicht.



Auf welchen Luxus wollen Sie nicht verzichten?

Auf Trinkwasser vom Hahn.



Welche Hoffnung haben Sie aufgegeben?

Keine, ich bleibe hoffnungsvoll.



Wo hatten Sie in Zürich Ihr schönstes Date und mit wem?

In der Frauenklinik Triemli bei der Geburt meines Sohnes, als ich ihn zum ersten Mal sah. Es war wie ein Blinddate.



Mit welchem Zürcher – tot oder lebendig – würden Sie gerne eine Nacht verbringen?

Mit Huldrych Zwingli. Und ich würde ihm sagen: Hör auf!



Welches Buch sollte jede und jeder gelesen haben?

«Requisiten für das Paradies» von der Westschweizer Schriftstellerin Marie-Jeanne Urech, das 2009 im Bilgerverlag erschien. Das Buch ist eine surrealistische Reise – und eine Metapher für die Schweiz.



Welches ist Ihr Züri-Soundtrack?

«Gangdalang» von Rapper Phenomden aus dem Jahr 2008. Mit diesem Lied übe ich auch Züridüütsch, da meine Muttersprache ja Französisch ist.



Züri-Soundtrack und Lernmittel von Eugénie Rebetez: «Gangdalang» von Phenomden. Video: YouTube/Phenomden-Topic



Wann haben Sie das letzte Mal geweint?

Nach der Premiere meines neuen Stücks «Nous trois» letzte Woche in Lausanne. Nach der langen Vorbereitung und der Probe konnte ich endlich die angestaute Spannung freisetzen.



Wo findet einen in Zürich das Glück?

Überall dort, wo man sich am lebendigsten fühlt.



Ist Tanz für Sie die schönste Sprache?

Ja, denn die Körpersprache ist mächtig.



Die 35-jährige Tänzerin und Performerin Eugénie Rebetez ist im Kanton Jura aufgewachsen und lebt seit 12 Jahren in Zürich. Ihre Performances zeigt Rebetez im In- und Ausland, 2013 gewann sie den Schweizer Kleinkunstpreis. Ihr neues Stück «Nous trois» feiert seine Zürcher Premiere am Mittwoch in der Gessnerallee. Rebetez lebt mit ihrem Partner und ihrem Sohn im Kreis 5.