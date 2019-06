Herr Hintermann, wie geht es Ihnen heute, zwei Tage nach dem Überfall?

Die physischen Schmerzen verschwinden langsam, aber die Bilder des Angriffs sind mir noch sehr präsent. Ich bin aufgewühlt, wütend und fassungslos. Plötzlich fühle ich mich nicht mehr sicher in Zürich. Ich dachte früher immer, wenn ich die einschlägigen Orte umgehe, setzte ich mich keiner Gefahr aus. Scheinbar müssen wir uns aber selbst in unserem Wohnquartier vor Übergriffen fürchten. Dabei leben wir in einer so tollen Stadt, in der es doch Platz für alle hat. Vielleicht haben diese Menschen das Gefühl, zu kurz zu kommen, und sind deshalb auf uns losgegangen.

Sie machen sich Gedanken darüber, wie sich Ihre Angreifer fühlen?

Ich versuche einfach, meine Umwelt zu verstehen. Ich bin ein Menschenfreund und will meinen Glauben an das Gute nicht aufgeben. Es darf nicht so weit kommen, dass Menschen eine solche Aggression aufbauen und auf Leute losgehen, die gar nichts getan haben.

Was ist in jener Nacht genau vorgefallen?

Wir waren gerade auf dem Heimweg, als jemand uns von hinten zurief: «Seid ihr Schwuchteln?» Ich habe mich gar nicht erst umgedreht. So was höre ich mehrmals pro Jahr. Üblicherweise passiert nichts, dieses Mal aber habe ich plötzlich einen Faustschlag auf meinen Kopf bekommen und ging zu Boden. Mein Partner wurde am Kiefer getroffen und brach ebenfalls zusammen. Die Kollegin, die uns begleitete, versuchte zu schlichten. Als mein Partner und ich wieder auf den Beinen waren, sind die Angreifer schon wieder weg gewesen. Wir haben daraufhin sofort der Polizei angerufen.

Und haben Anzeige erstattet?

Ja, heute Morgen.

Was erwarten Sie sich davon?

Wir haben wenig Hoffnung, dass man die Täter finden wird. Aber wir hoffen, dass wir durch unseren Gang an die Öffentlichkeit anderen Mut machen, ähnliche Übergriffe ebenfalls zu melden. Denn alles, was nicht rapportiert wird, ist auch nicht passiert. Das ist nur einer von vielen Übergriffen, die überall passieren – und es betrifft längst nicht nur schwule Männer.

Wird in Zürich zu wenig gemacht zum Schutz der LGBTIQ-Community?

Ich denke, dass während einer Veranstaltung wie der Zurich Pride mehr Polizeipräsenz nötig ist. Vor allem, wenn sich zeigt, dass in gewissen Gebieten schon mehr als einmal Angriffe stattfanden – wie beispielsweise beim Lochergut.

Ihr Partner Micha Finkelstein hat in einem Post auf Facebook von dem Vorfall erzählt. Wie waren die Reaktionen darauf?

Der Eintrag wurde fast 400-mal geteilt, und es gab über 200 Kommentare dazu. Die Reaktionen waren bisher ausschliesslich positiv. Das bestärkt uns darin, diesen Weg weiterzugehen. Es hat auch gezeigt, dass es rund um die Zurich Pride noch zu weiteren Vorfällen gekommen ist und dass es auch sonst längst kein Einzelfall in Zürich war.

Werden Sie sich künftig in der Stadt anders bewegen als bisher?

Wir werden wohl erst in den kommenden Tagen realisieren, was dieser Vorfall mit uns gemacht hat. Es wird nicht einfach sein, das wieder abzustreifen. Umso mehr sind wir jetzt davon überzeugt, dass es eine Gay Pride und mehr Aufklärung braucht – auch an den Schulen. Am schönsten wäre es, wenn Eltern ihren Kindern beibringen würden, dass Homosexualität normal ist und dass man generell keine Menschen angreift. Wut darf nicht in Gewalt ausarten. Es muss einen anderen Weg geben, damit umzugehen. (Tages-Anzeiger)