Plötzlich hats in Zürich überall Picasso-Kopien

Picasso-ähnliche Graffiti sind in letzter Zeit vermehrt in der Zürcher Innenstadt aufgetaucht. Versehen sind sie fast alle mit dem Slogan: «Not a Picasso» («Kein Picasso»). Der Sprayer erhält von unerwarteter Seite Lob: Martina Kral vom Museum Sammlung Rosengart findet die Aktion Klasse. Das Luzerner Museum ist bekannt für seine Picasso-Werke, die Stifterin Angela Rosengart war persönlich mit dem spanischen Künstler befreundet. Dieser hatte sie fünfmal porträtiert.

«Mit Original-Picassos kann man die Sprayereien nicht verwechseln, aber sie greifen Elemente von Picasso auf – etwa das kubistische Element», sagt sie. Gesichter werden dabei doppelt wiedergegeben oder Körper verdreht. «Ich denke, der Sprayer kommentiert in diesen karikaturhaften Zeichnungen Picasso, macht sich gar über ihn lustig und gibt ja eindeutig zu verstehen, es ist nicht Picasso, sondern nur so ähnlich wie dieser», sagt Kral.

Das Porträt von Sylvette

Die Picasso-Expertin findet in einigen der Graffiti gar Werke des spanischen Künstlers wieder. In einer Sprayerei an der Gerbergasse erkennt sie das Picasso-Porträt von Sylvette. «Das war eine junge Dame, die ihren Pferdeschwanz sehr hoch am Hinterkopf trug und angeblich Brigitte Bardot dadurch inspirierte. Der Sprayer hat ganz eindeutig diese Sylvette-Porträts gekannt», sagt Kral.

In zwei weiteren Graffiti sieht die kunstwissenschaftliche Beauftragte an der Sammlung Rosengart die Büste von Marie-Thérèse. «Die muss der Sprayer gekannt haben, so gut hat er sie wiedergegeben.» Andere Bilder würden an Picasso erinnern, seien aber keinem Werk zuzuordnen, sagt sie.

Doch sie übt auch Kritik: «Insgesamt finde ich die Aktion lustig und amüsant, die Sprayereien könnten meines Erachtens jedoch mehr Qualität aufweisen.»

Bereits Trittbrettfahrer?

Möglich ist, dass nicht alle Graffiti von derselben Person stammen, sind sie teilweise doch recht unterschiedlich in der Qualität. Auch die Sylvette-Kopie dürfte von einem anderen Sprayer stammen, da er einen ganz anderen Stil einsetzt. Einige der Graffiti erinnern zum Beispiel auch an die Strichgemälde des Zürcher Künstlers Harald Nägeli, der über Jahrzehnte unerkannt in der Stadt sprayte und darum den Übernamen «Sprayer von Zürich» erhielt. Und es existieren Graffiti mit demselben Spruch, bei denen keine künstlerischen Anlehnungen auszumachen sind, und die langweilige Sprayereien sind. Vielleicht sind auch bereits Kopisten des Picasso-Kopisten als Trittbrettfahrer aufgesprungen und nutzen den Slogan «Not a Picasso» für sich. Denn auf Instagram hat sich der Hashtag #notapicasso etabliert, darunter sind Dutzende von Fotos der Graffiti abrufbar.

All diese Graffiti haben neben dem Slogan «Not a Picasso» noch etwas weiteres gemeinsam: Sie sind auf Baustellenabschrankungen aus Holz oder Plastik angebracht und nicht an Hauswände oder Strassenfassaden gesprayt. Einige wenige sind auf Plakaten oder Rückseiten von Plakaten zu finden.

Das ist auch der Graffiti-Beauftragten der Stadt Zürich Priska Rast aufgefallen. «An sich ist es erfreulich, dass der Sprayer so vorgeht», sagt sie. Dabei benutzt sie die männliche Form bewusst. «Wir wissen, dass 96 bis 97 Prozent der Sprayer männlich sind.» Zudem seien Graffitikünstlerinnen öfter im legalen Raum gestalterisch unterwegs. Auch der Stadtpolizei sind die «Not a Picasso»-Werke bereits ein Begriff. Mindestens eine Klage sei gegen ein solches Graffito eingegangen, sagt ein Sprecher. Angaben, wer die Klage eingereicht hat und für welche Sprayerei, machte er nicht.

Wer sich auf die Suche nach den Graffiti machen will, der hats einfach: In der Innenstadt auf die Suche nach Baukränen gehen. An den Abschrankungen zu den Baustellen sind mit hoher Wahrscheinlichkeit «Not a Picasso»-Werke zu finden. Mit den Baustellen verschwinden dann auch diese Sprayereien wieder.