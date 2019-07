Dutzende Klimaaktivisten haben am frühen Montagmorgen die Eingänge der Hauptsitze der Grossbanken Credit Suisse in Zürich und UBS in Basel besetzt. Sie errichteten Sitzblockaden und versperrten die Zugänge teils mit Velos und Pflanzenkübeln.

Die Zürcher Stadtpolizei bestätigte gegenüber der Nachrichtenagentur Keystone-SDA einen Einsatz am Zürcher Paradeplatz. Laut Angaben der Demonstranten sind «mehrere hundert» Personen am Protest beteiligt.

Die Demonstrierenden fordern vom Schweizer Finanzplatz den sofortigen Ausstieg aus Kohle, Öl und Gas, wie das «Collective Climate Justice» auf Twitter mitteilte. Sie beschuldigen die Schweizer Grossbanken, sie würden klimaschädliche Aktionen finanzieren.

Video: Klimaprotest vor der Credit Suisse

Der Haupteingang der Credit Suisse wurde gegen halb zehn Uhr von der Polizei freigeräumt. Gemäss mehreren Medienberichten hatte die Polizei den Demonstranten zuvor bis 9 Uhr Zeit gegeben, das Gelände vor der Credit Suisse zu verlassen.

Zur Zeit findet auf dem Paradeplatz eine grössere Polizeiaktion statt. Wir halten Sie hier auf dem Laufenden. ^sa — Stadtpolizei Zürich (@StadtpolizeiZH) 8. Juli 2019

Polizei beginnt friedliche Aktion beim Haupteingang der Credit Suisse am Paradeplatz in #Zuerich zu räumen. Sie stellt sich damit aktiv vor die umweltzerstörenden Interessen der CS und gegen eine fossilfreie, klimagerechte Zukunft. Wir sind schockiert! #Fossilfree #ClimateJustice pic.twitter.com/lUaEWFcqpq — Collective Climate Justice (@climategames_ch) 8. Juli 2019

Tramlinien unterbrochen

Viele der Aktivisten stammen aus dem Ausland. Geplant sei, die Aktion noch 48 Stunden weiter zu führen. Dies soll in diversen Grossstädten Europas geschehen.

Aufgrund der Demonstration können am Paradeplatz einige Tramlinien nicht verkehren. Betroffen sind die Linien 2, 6, 7 und 13. (sep/sda)