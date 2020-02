Polizistin in Zürich angefahren und schwer verletzt

Um zirka 23 Uhr wollten eine Polizistin und ein Polizist der Stadtpolizei Zürich, die zivil unterwegs waren, am Depotweg ein Auto und dessen Insassen kontrollieren. Dabei wiesen sie sich als Polizisten aus und forderten den unbekannten Lenker auf, in die vorgesehene Kontrollstelle zu fahren. Der Lenker kam dieser Anweisung vorerst nach und fuhr in Richtung Kontrollstelle, wie die Stadtpolizei Zürich am Samstag mitteilt. Plötzlich und völlig unerwartet, fuhr er dann mit seinem Fahrzeug einige Meter zurück und beschleunigte mit seinem grauen SUV um vorwärts aus dem Areal zu flüchten.

Dabei fuhr er die Polizistin an und schleifte sie mehrere Meter mit. Die 38-jährige Detektivin wurde dabei lebensbedrohlich verletzt und musste in der Folge von der Sanität ins Spital gebracht werden, wo sie notoperiert wurde.

Polizei sucht Zeugen

Der unbekannte Lenker des Personenwagens flüchtete via Aargauerstrasse in eine unbekannte Richtung. Beim Fahrzeug handelt es sich um einen grauen SUV der Marke Hyundai, Model Tucson. Im Fahrzeug befanden sich mehrere Personen. Der Lenker trug vermutlich eine weisse Oberbekleidung.

Personen die Angaben zum gesuchten grauen SUV mit Zürcher Kontrollschild machen können werden gebeten, sich bei der Kantonspolizei Zürich, Telefon 044 247 22 11, zu melden. Die Polizei sucht auch Zeuginnen und Zeugen, denen das gesuchte Auto in der Zeit von zirka 22.45 bis 23.15 Uhr beim Strichplatz am Depotweg oder im Bereich Aargauerstrasse, Pfingstweidstrasse, Europabrücke, Autobahn A1 zwischen dem Anschluss A1h und dem Limmattaler Kreuz aufgefallen ist. (red)