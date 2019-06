Provokative Ur-Feministin erhält Zürcher Kunstpreis

Das Timing ist frappant: Ausgerechnet am Frauenstreiktag, an dem in Zürich ein 150 Zentimeter grosses Klitoris-Modell durch die Strassen gezogen wird, bekommt eine für feministische Provokationen bekannte Künstlerin hier einen bedeutenden Kunstpreis zugesprochen.

Der Preis der Roswitha-Haftmann-Stiftung ist mit 150'000 Franken dotiert und damit der einträglichste für zeitgenössische Kunst in ganz Europa. Dieses Jahr geht er an die 79-jährige österreichische Künstlerin Valie Export, die Ende der Sechzigerjahre Geschlechterfragen ins Zentrum ihres Schaffens stellte. Etwa, indem sie mit einer im Schritt offenen Hose und exponierten Genitalien ihr Publikum herausforderte. Oder, indem sie ihren Partner an einer Hundeleine durch die Strassen führte.

Valie Export wird mit dem Kunstpreis für ihr Lebenswerk ausgezeichnet. Die Filmemacherin, Medien- und Performancekünstlerin gehöre zu den wichtigsten internationalen Pionierinnen dieser Kunstgattungen, teilt die Stiftung mit. Die Auszeichnung, welche seit 2001 vergeben wird, wird Valie Export am 27. September 2019 im Kunsthaus Zürich überreicht.