Coronavirus: Zürcher Restaurants weisen Gäste aus China ab

Das Coronavirus macht vielen Menschen Angst. Und bei manchen weckt es Ressentiments gegen Chinesinnen und Chinesen. In diesem Kontext haben in der Stadt Zürich einige asiatische Restaurants eine heikle Entscheidung getroffen: Sie bewirten keine Gruppen oder gar keine Gäste mehr, die direkt aus China angereist sind.

Das Restaurant Beyond im Kreis 2 ist eines von ihnen, wenn auch mit einem nuancierten Ausschlusskriterium. Manager Simon Chang erklärt, was auf dem chinesischsprachigen Aushang am Fenster und im Eingangsbereich steht: Gäste, die in den letzten 14 Tagen in den betroffenen chinesischen Regionen waren und bei denen in der Zwischenzeit Grippesymptome aufgetreten seien, nehme man nicht an.

Die meisten Restaurantbetreiber wollen nicht offen reden. Das Familienmitglied der Betreiber eines Lokals befürchtet negative Reaktionen. «Ob wir Massnahmen ergreifen oder nicht – es gibt immer Leute, die uns verurteilen», sagt die Frau. In der Familie hätten sie lange diskutiert und nicht leichtfertig entschieden.

Sorgen der Stammgäste

Die Sicherheit von Mitarbeitern und Gästen gehe aber vor, sagt sie. Und ergänzt, dass die bisher abgewiesenen Gäste mit Verständnis reagiert hätten. Die Massnahme habe nichts mit Rassismus zu tun. Solange man nicht wisse, wie stark sich das Virus noch ausbreite, wolle man kein Risiko eingehen. Auch wirtschaftliche Überlegungen hätten keine Rolle gespielt – «im Gegenteil, für uns bedeutet das einen Umsatzrückgang».

Das gilt auch für ein weiteres chinesisches Restaurant, das keine Gruppen aus China mehr annimmt. Trotz der Verluste gehe die Sicherheit der anderen Kunden vor. Viele Stammgäste seien verunsichert, manche hätten besorgte Mails geschrieben.

Ein weiterer Lokalbesitzer lässt sein Chinesisch sprechendes Personal alle chinesischen Gäste fragen, woher sie angereist seien – und weise diejenigen aus der betroffenen Region Wuhan ab. Ausserdem desinfiziere man regelmässig die Tische, die Toiletten sowie Geschirr und Besteck. Das Personal trage dabei Handschuhe.

Chinesen auf Rang 5

Unabhängig von den getroffenen Massnahmen sagen verschiedene Restaurantbesitzerinnen und -besitzer, dass die Zahl der Chinesinnen und Chinesen derzeit saisonal bedingt eher tief sei. Zusätzlich spüre man wohl schon bald die Auswirkungen des chinesischen Ausreiseverbots für Touristengruppen. Wie stark sich das Verbot in Zürich auswirke, könne man erst in ein paar Wochen beziffern, sagt Ueli Heer, Mediensprecher von Zürich Tourismus. Auch er betont, dass Februar und März eher reisearme Monate seien. «Die Frage ist, was passiert, wenn die Epidemie noch länger andauert.»

Chinesische Gäste sind für den Tourismus in Stadt und Region Zürich von zunehmender Bedeutung. Mittlerweile machen sie insgesamt fast fünf Prozent aller Logiernächte aus. Damit befinden sie sich im Nationen-Ranking auf dem fünften Rang.