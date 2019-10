Retter bergen Arbeiter aus sieben Meter tiefer Baugrube

Ein Arbeiter auf einer Baustelle in Zürich Oerlikon ist am Dienstagabend bei einem Unfall ausgerutscht und am Kopf verletzt worden. Er wurde in einer aufwändigen Rettungsaktion per Kran aus der sieben Meter tiefen Grube gerettet.

Der Mann schlug beim Unfall gegen 17 Uhr mit dem Kopf gegen ein Armierungseisen, wie Schutz & Rettung Zürich mitteilte. Der Verletzte war danach zeitweise nicht mehr ansprechbar.

Höhenretter holten den Mann in einer Schleifkorbtrage, die sie an einem Baukran befestigten, aus der Grube. Nach der Bergung wurde der Arbeiter mit unbestimmten Kopfverletzungen in ein Spital gebracht. (chk/sda)