Russische Millionen am Limmatquai

Ein Haus in Zürich, ein Hotel in Weggis, Konten bei der Credit Suisse: Es gab eine Zeit, da stand die Schweiz ziemlich im Mittelpunkt des Lebens von Alexander Udodov. Hier investierte der Russe nicht nur viel Geld, hier spielte er ab und zu Eishockey, und hier ging seine Tochter zur Schule. Einige Jahre ist das nun her, und damals war der heute 50-jährige Udodov selbst in Russland nur Insidern bekannt: als Freund und Geschäftspartner des mächtigen Chefs der nationalen Steuerbehörde, Michail Mischustin.

Im Januar 2020 aber löste Russlands Präsident Wladimir Putin überraschend die Regierung auf und machte Michail Mischustin zum neuen Premierminister. Seither ist es für Mischustin und seinen Freund Udodov vorbei mit dem angenehmen Leben im Schatten der öffentlichen Aufmerksamkeit.

Nach dem Regierungswechsel in Moskau veröffentlichte der Oppositionspolitiker und Blogger Alexei Navalny Dokumente über den sagenhaften Reichtum der Familie Mischustin: Die Kinder besuchen ein Schweizer Nobelinternat, die Eltern besitzen Villen in Rubljovka, dem Moskauer Vorort der Superreichen. Einen Teil des Anwesens bekam Mischustins Schwester von Alexander Udodov geschenkt. Dieser hat seine Schweizer Immobilien längst verkauft und seine Schweizer Firmen aufgelöst. Aber aus welchen Quellen sein Vermögen stammt, ist bis heute nicht geklärt.

Rechtshilfe aus der Schweiz

Eine Antwort auf diese Frage sucht nicht nur die russische Opposition. Was bislang nicht bekannt war: Seit 2013 führt die Staatsanwaltschaft im deutschen ­Koblenz eine Strafuntersuchung gegen Udodov und mehrere Firmen in seinem Einflussbereich. Es geht um den Verdacht der Geldwäscherei. Udodov ist Mehrheitseigentümer der Frachtfirma VG Cargo am Flughafen Frankfurt-Hahn. Über die Firma sollen 2012 mehrere Millionen aus einem riesigen Steuerbetrug in Russland verschoben worden sein.Die Medienstelle der Staatsanwaltschaft Koblenz bestätigt, dass Ermittlungen laufen. Und hier kommt nun wieder die Schweiz ins Spiel.

Dass die Untersuchung in Deutschland weitergeführt werden kann, verdanken die Deutschen einer erfolg­reichen Rechtshilfe aus Zürich. Die Ermittler in Koblenz gehen von einem Mehrwehrtsteuerbetrug in Russland in Höhe von etwa 80 Millionen Franken aus. Mindestens 3 Millionen Franken davon sollen über Schweizer Konten von Udodovs Firmen auf den Jungferninseln oder auf Zypern geflossen sein. Möglicherweise auch mehr: Auffallend sind in den Bilanzen der VG Cargozwei Kapitalerhöhungen um insgesamt 13,1 Millionen Euro – durch «Barein­lagen der Gesellschafter». Wer bringt 13,1 Millionen in bar? VG Cargo ant­wortet auf die Fragen dieser Zeitung nicht.

Auf Bitte der Koblenzer Ermittler beschlagnahmte die Staatsanwaltschaft des Kantons Zürich Bankunterlagen von insgesamt 21 Firmen. Weil mehrere dieser Firmen Beschwerde einreichten, konnten die Dokumente erst Ende 2018 nach Deutschland übermittelt werden. In der Ablehnung der Beschwerde bezeichnet das Bundesstrafgericht in Bellinzona die beschuldigten Firmen als «Offshoregesellschaften». Udodov beantwortet weder Fragen zu den Er­mittlungen noch zu seinem Vermögen. Auch jener Schweizer Anwalt, der Udodov und seine Firmen vertrat, schweigt.

Für die Schweizer Justiz war Alexander Udodov zum Zeitpunkt der Rechtshilfe längst kein Unbekannter mehr. Der smarte Russe mit dem scharf geschnittenen Profil, der sich als «Investor und Philanthrop» bezeichnet, hatte zuvor die Bundeskriminalpolizei, die Bundesanwaltschaft und die Meldestelle für Geldwäscherei beschäftigt.

Ein Haus für 37 Millionen Franken

Im Frühjahr 2013 begann die Bundesanwaltschaft eine Strafuntersuchung gegen unbekannte Täter wegen des Verdachts der Geldwäscherei beim Kauf des Hotels Albana in Weggis sowie des Gebäudes am Zürcher Limmatquai 92. ­Beide Häuser wurden 2007 von eigens dafür gegründeten Zürcher Firmen gekauft, die wiederum über Luxemburger Firmen von Udodov kontrolliert wurden. Für das Hotel Albana zahlte der Russe 4 Millionen Franken. Das historische Geschäfts- und Bürohaus in Zürich war deutlich teurer: 37 Millionen Franken. Das Geld für den Kauf, so der Verdacht, könnte aus kriminellen Geschäften in Russland stammen.

Der Betrug mit der Mehrwertsteuer gilt als einer der grössten Raubzüge in Russland in den vergangenen zwei Jahrzehnten. Der russische Staat wurde um Hunderte Millionen betrogen, weil sich Gangster und raffinierte Unternehmer mithilfe von korrupten Steuerbeamten und gefälschten Rechnungen die Mehrwertsteuer von Waren zurückholten, die niemals existierten.

Alexander Udodov bezeichnet sich als erfolgreichen Geschäftsmann. Foto: Privat

Der Betrug flog auf, aber die Justiz blieb untätig. Einige Beamte wurden ent­lassen oder versetzt. Udodov wurde als Zeuge befragt. Sein Mentor Mischustin blieb als Chef der Steuerbehörde im Amt.

In der Schweiz stellte die Bundes­kriminalpolizei fest, dass über Konten von Udodovs Firmen bei der Credit Suisse im Zeitraum von 2007 bis 2009 bis zu 330 Millionen Dollar geflossen waren – ohne dass Sinn und Zweck der Transaktionen nachvollziehbar seien. Auch konnten die Schweizer weder Informationen über die Herkunft des Vermögens noch über die Erwerbstätigkeit Udodovs bekommen. Dennoch wurde die Strafuntersuchung 2014 von der Bundesanwaltschaft eingestellt. Der Grund: Russland verweigerte die Herausgabe von Informationen zum mutmasslichen Steuerbetrug. Das Rechtshilfeersuchen der Schweiz wurde nicht einmal be­antwortet.

Als der «Beobachter» 2012 zu den Schweizer Immobiliendeals recherchierte, traf ein Reporter Alexander Udodov im Büro von dessen Zürcher Vermögensberaterin. Fragen zu Kor­ruption und Veruntreuung von Steuergeldern in Russland schienen Udodov nicht zu behagen, schrieb damals das Magazin: Er habe zwar Einblick in seine Steuerakte angeboten, das sei aber nie geschehen. Die Vermögensverwalterin teilt jetzt dieser Zeitung mit, dass sie bereits vor Jahren den Kontakt zu Udodov abgebrochen habe. Fragen zu Immobiliendeals in der Schweiz beantwortet sie nicht.

Nachdem hochtrabende Pläne zum Um- und Ausbau des Hotels Albana in Weggis gescheitert waren, verkaufte Udodov das Hotel an die Mobimo weiter. Der Preis bleibt geheim. Das Haus am Zürcher Limmatquai verkaufte der Russe 2015 an eine Tochter der Zurich-Versicherung. Auch diese will nichts zum Kaufpreis sagen. Hat die Zurich den Verkäufer und seinen Hintergrund geprüft? Die Versicherung gibt auf diese Fragen keine Antworten.

Mit Immobilien handelte Udodov nicht nur in der Schweiz. Die tschechische Internetzeitung «Denik N» be­richtet von sechs luxuriösen Wohnungen in Prag, die Udodov ab 2007 gekauft und zwischen 2015 und 2020 wieder verkauft hatte. «Auch diese Transaktionen würden die Aufmerksamkeit der Behörden verdienen», zitiert «Denik N» den Korruptionsexperten Milan Eibl von Transparency International. Ebenso kauften und verkauften Udodovs Firmen sechs Wohnungen in New York, nahe der Wallstreet. Insgesamt dürfte Udodov für Wohnungskäufe in Prag und New York rund 10 Millionen Franken ausgegeben haben. Viel Geld. Aber kein Vergleich zu den 37 Millionen für das Haus am Zürcher Limmatquai.

Das Hotel am falschen See

Die aktuellen Berichte über die mysteriösen Immobiliendeals setzen Udodov und seinen Mentor Mischustin offenbar so unter Druck, dass sie in die publizistische Gegenoffensive gehen. In mehreren regierungstreuen Zeitungen erschienen in den vergangenen Tagen Berichte über die wirtschaftlichen Erfolge von Udodovs Firmen: eine russische Champignonproduktion namens Regenbogen aus Pilzen, das Thermal­hotel Termy im Kaukasus und auch die deutsche VG Cargo.

Erstmals gab Udodov auch der Tageszeitung «Isvestija» ein ausführliches Interview. Darin erklärt er, dass er seit 2008 mit der Schwester des neuen Premiers Mischustin verheiratet sei und ihr deshalb Immobilien geschenkt habe. Vorwürfe der Geldwäscherei bezeichnet Udodov als «Lügen»: Er habe damit nichts zu tun, gegen ihn sei nie ermittelt worden.

In diesem Interview nimmt es Udodov selbst mit der Wahrheit nicht so genau: Auf die Frage, ob er ausser der deutschen VG Cargo andere Geschäfte im Ausland hatte, verschweigt er die Wohnungen in Prag, in New York und das Haus in Zürich. Er erzählt lediglich von einem «alten Hotel in der Schweiz, am Genfersee», das er habe modernisieren wollen, aber wegen fehlender Genehmigungen wieder habe abstossen müssen. Nicht einmal das stimmt so: Das historische Hotel Albana, von dem er hier spricht, steht in Weggis. Am Vierwaldstättersee.