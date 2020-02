Schön verwirrende Reklame

Stadtbild, Nr. 020 – Zürich ist in seinem Ordnungssinn so zürcherisch, dass es manchmal an Selbstparodie grenzt. Gäbe es ein Lehrbuch für Stadtpsychiatrie, stünde ganz oben auf der Liste der Verhaltensauffälligkeiten das normierte Marronihäuschen. Andere Zürcher Spleens sind subtiler, aber es ist natürlich kein Zufall, dass es hier nicht aussieht wie am Times Square in New York oder auf der Touristenmeile von Bangkok, wo die Stadt ganz hinter Werbebotschaften verschwindet.

Der Times Square in New York. Bild: Elnur Amikishiyev

Die frühere Stadträtin Kathrin Martelli (FDP), eine sachliche und zurückhaltende Frau, gab 2006 einen Leitfaden für Reklameanlagen heraus. Diese dürften nicht zu Reizüberflutung im öffentlichen Raum führen. Man müsse die «Informationen und Zeichen ordnen», damit sie die Menschen nicht verwirren, sondern erhellend wirken. Reklame hat also so zu sein: sachlich und zurückhaltend. Man könnte auch sagen, Zürich treibt der Reklame die Werbung aus. Dieses Ideal hat Martelli allerdings nicht neu erfunden. Sie liess lediglich festschreiben, was an vielen Ecken der Stadt seit Jahrzehnten manifest ist.

In Zürich begegnet man Reklamen, die kaum als solche zu erkennen sind. Oft zieren sie Fassaden von Häusern aus der Nachkriegszeit, die an stark frequentierten Kreuzungen stehen. In akkuraten Lettern und sauberer Typografie weisen sie auf Dienste hin, die so konjunkturunabhängig sind, dass sie Marktschreierei nicht nötig haben: «Lebensmittel», «Bäckerei» oder «Arzt».

Beschriftung eines Hochhauses beim Bahnhof Wiedikon. Bild: Andrea Zahler

Das wirkt klassisch, wie die Inschrift am Fries eines antiken Tempels – dabei ist es das Gegenteil von klassisch. Die Antike ist in Sachen Reklame ein mieses Vorbild, ein Ausbund an Geschwätzigkeit. Aurelia zum Beispiel, Unternehmerin in einer römischen Kleinstadt, schrieb ihren Betrieb nicht einfach als «Badehaus» an, sondern fügte an: «Man badet hier nach hauptstädtischer Sitte, und jeder Komfort ist gewährleistet». Der Arzt im alten Turicum dürfte die Fassade ähnlich vollgepinselt haben: «Bin fast so gut mit dem Wundhaken wie die Kollegen in der Hauptstadt. Keine lebenden Patienten, die sich beklagen.» Leider ist das nicht überliefert.

Die Antike ist in Sachen Reklame ein mieses Vorbild, ein Ausbund an Geschwätzigkeit.

Das Entrümpeln der Städte von Reklame ist kein antikes Ideal, sondern ein modernes, mit dem totalen Aussenwerbungsverbot in Brasiliens Metropole São Paulo als Extrembeispiel. Die sachlichen Zürcher Fassadenbeschriftungen von anno dazumal könnten als Vorbild für einen schönen Mittelweg dienen. Es gibt nur ein Problem: Sie sind bei aller Sachlichkeit oft verwirrender, als dies Frau Martelli lieb sein kann. Denn nicht immer ist in diesen Häusern drin, was draufsteht.

Diese «Apotheke» in der Altstadt ist heute ein Blumenladen. Bild: Andrea Zahler

Das liegt selten am Denkmalschutz. Der Grund ist, dass die Behörden zwar hinschauen, wenn eine Reklame installiert wird, diese dann aber Bestandesgarantie hat – und Hausbesitzer lassen sie teils ungeachtet aller Nutzerwechsel hängen, aus Bequemlichkeit oder Nostalgie. Im besseren Fall ist das eine hübsche Reminiszenz ans Zürich von gestern. Im schlechteren will man ein Brötchen kaufen und hat kurz darauf einen Peeling-Laser im Gesicht, oder man sucht Hilfe wegen eines offenen Knochenbruchs und bekommt dann ein Auto angedreht. Dass das Problem leicht zu lösen wäre, zeigen ein paar Hausbesetzer an der Heinrichstrasse. Sie ergänzten nach ein paar unerwünschten Besuchen die Schrift über dem Eingang: «Kein – Restaurant – mehr».

Alles klar? So einfach wäre die Lösung. Bild Moira Jurt

Die Kolumne «Stadtbild» widmet sich all den vielen Dingen, die es sich in Zürich im öffentlichen Raum gemütlich gemacht haben und die unser Bild dieser Stadt prägen – im Guten wie im Schlechten. Sie erscheint immer Mitte der Woche.