Schönheitschirurgen und ihre Muskeln

Ich bin ein bisschen erschöpft – nicht vom Sport, sondern vom Artikel «Männer und ihre Muskeln» aus der letzten «SonntagsZeitung». Diesen Schwachsinn zu lesen, kostete mich fast mehr Kraft als ein Fünfsätzer Deadlifts.

«Muskeln sind sehr in Mode», hält der Autor scharfsinnig fest – und beklagt sich dann über dieses neue Schönheitsideal, das den Mann unter Druck setze, besonders den Mann ab 40. Der sei nämlich im Nachteil, da Muskelaufbau in diesem Alter ohne hormonelles Doping unmöglich sei – und wenn, dann brauche es zusätzlich «Astronautennahrung» und zweimal täglich ein Hardcore-Training. Als Beleg für diese Behauptung führt der Autor «Brad Pitt» und «Hugh Jackman» an sowie – ausgerechnet – einen Schönheitschirurgen mit einer «luxuriösen Praxis für ästhetische Medizin» in Berlin.

Mit Verlaub, das ist journalistischer Müll. Erstens: Wer kommt auf die Idee, ausgerechnet einen Schönheitschirurgen zum Thema Muskelaufbau zu befragen – der ja vor allem Kunden für Muskel-Implantate gewinnen möchte? Zweitens ist immer Vorsicht geboten bei solch absoluten Behauptungen über Ernährung und Körper, denn die individuellen Unterschiede sind gross. Und drittens stimmt es einfach nicht, dass man nach 40 keine Muskeln mehr soll aufbauen können, das weiss ich aus eigener Erfahrung und trotz weiblicher statt männlicher Hormone. Es braucht dazu auch nicht zweimal tägliches Training und dubiose Hormonzusätze wie HGH, für die der Schönheitschirurg auch noch Werbung macht. (Das Hormon ist in der Fitnessszene wohlbekannt, birgt aber ein Krebsrisiko.) Was es stattdessen braucht, ist eine konstante Trainingsroutine mit Fokus auf «progressive Overload», ausreichende Eiweisszufuhr und einen Kalorienüberschuss, sowie genügend Schlaf und Zeit. Muskeln baut man nicht über Nacht auf.

Vor allem aber muss man aus den richtigen Gründen trainieren. So heult der Autor zum Beispiel rum, funktionelles Training, also das «kompakte Ableisten harter Übungen für maximalen Effekt in minimaler Zeit», sei «nicht einmal mehr Sport im eigentlichen Sinn» und mache keinen Spass. Womit der Journalist wenig über funktionelles Training verrät, aber viel über sich selber. Nämlich dass er keinen Plan hat, worüber er schreibt, und vermutlich auch deshalb den Schönheitschirurgen befragte.

Ich kenne viele Männer über 40, sogar über 50, die funktionell trainieren, das lieben und Resultate sehen. Aber keiner von ihnen geht ausschliesslich deshalb ins Gym, weil er aussehen möchte wie Brad Pitt, denn das wird er nie. Sie gehen aus denselben Gründen ins Gym wie auch die Frauen: Weil sie sich dann besser fühlen. Weil konstantes Training Sicherheit gibt und Selbstwertgefühl schafft. Weil man seinen Körper mit all seinen Eigenheiten und Beschränkungen besser kennen lernt und lernt, ihn und damit sich zu akzeptieren. Das tut man, indem man ihn fordert – ganz ähnlich, wie das Gehirn bis ins hohe Alter lernen kann. Der fehlbare Autor hat also noch eine Chance



Michèle Binswanger ist Autorin beim «Tages-Anzeiger», liebt Sport und Trainingsphilosophien. Wöchentlich schreibt sie die Work-out-Kolumne und postet regelmässig auf diesem Instagram-Kanal.