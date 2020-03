Sie hoffen auf Hilfe – und auf bessere Zeiten Die Krise hat sie früh getroffen. Nun hat sich die Situation bei der Bäckerin, dem Busunternehmer und der Bühnenbauerin teilweise verbessert. Daniel Pfeifer , Daniel Schneebeli , David Sarasin

Zählt auf die Stammkundschaft: Bäckerin Angela Berner. Foto: Boris Müller

Als die Bäckerin Angela Berner vor zwei Wochen das letzte Mal mit dem «Tages-Anzeiger» sprach, sah ihre Konditorei am Zürcher Hottingerplatz noch anders aus. Der Laden war möbliert mit Stühlen und Tischen, auf denen aktuelle Zeitungen lagen. Es gab eine Auswahl an Sandwiches und Mahlzeiten für Essensgäste. All das ist weggeräumt. Nur noch die Theke ist offen.