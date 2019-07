So hat die Ur-Zürcherin gelebt

Schön geschmückt, wohlgenährt, im Limmattal geboren und früh gestorben. So ungefähr lässt sich das Leben der Frau zusammenfassen, die vor rund 2200 Jahren in Zürich gelebt hat. Zu diesem Schluss kommt die Analyse, welche das interdisziplinäre Archäologenteam der Stadt Zürich vom Fund der Grabbeigaben gemacht hat. Das Grab war 2017 bei Umbauarbeiten am Schulhaus Kern entdeckt, die Frau in einem Baumsarg beigesetzt worden. Und schon damals sprach man von einer Sensation.

Aufsehenerregend ist insbesondere die Glasperlenkette. Sie ist gemäss Stadt-Archäologie in ihrer Form bisher einzigartig. Die kostbaren Glas- und Bernsteinperlen sind zwischen zwei Fibeln, sogenannten Gewandspangen, aufgereiht. Sie lassen auf eine privilegierte Stellung der Frau schliessen. Sämtliche Grabbeigaben deuten darauf hin, das das Grab aus der jüngeren Eisenzeit um etwa 200 vor Christus stammt.

Vom Skelett der Frau war bei der Entdeckung des Grabes nur noch der Schädel erhalten. Die Untersuchung der Zähne lässt dennoch zahlreiche Rückschlüsse auf das Leben der Frau zu. So hatte sie sich mit vielen stärkehaltigen und süssen Lebensmitteln ernährt. Sie hat zudem kaum körperlich gearbeitet. Gestorben ist sie bereits im Alter von 40 Jahren.

Im Grab fanden sich auch einzelne Textil-, Fell- und Lederreste, die übereinanderlagen. So war es möglich, die Reihenfolge der Kleidungsschichten zu bestimmen. Zuerst trug sie ein Kleid aus feiner Schafwolle. Darüber hatte sie ein wollenes Tuch geschwungen. Ein Mantel aus Schaffell bildete den Abschluss. Die geschnürten Schuhe waren aus Leder.

Eine Limmattalerin, sagen die Isotope



Mit einer sogenannten Isotopen-Analyse konnten Aussagen darüber gemacht werden, wie die Frau gelebt hat. So vermuten die Forscher, dass sie in der Region des heutigen Kantons Zürich aufgewachsen ist, genauer im Limmattal.

Isotope sind unterschiedlich schwere Atomarten eines Elements – Wasserstoff, Kohlenstoff, Stickstoff, Sauerstoff und Schwefel, Strontium und Blei. Jeder Mensch nimmt Isotope von Geburt an durch Nahrung, Luft und Wasser in den Körper auf und verfügt so über eine individuelle Isotopensignatur – je nachdem, wo er gelebt hat.

Vor der Siedlung auf dem Lindenhof



Bereits 1903 wurde beim Bau der Turnhalle Kern ein Männergrab entdeckt. Es war mit einem Schwert, einem Schild und einer Lanze bestückt. Weil die Kriegerausstattung vollständig ist, geht man davon aus, dass der Mann ebenfalls eine bessere Stellung hatte. Die Forscher gehen davon aus, dass er in denselben Jahrzehnten bestattet worden ist. Vermutlich haben sich die beiden gar gekannt. Dieser Fund ist im Landesmuseum ausgestellt.

Auf dem gesamten Stadtgebiet haben Archäologen sechs weitere Gräber aus dieser Zeit entdeckt. Bloss, wo diese ersten Kelten in Zürich ihre Siedlungen hatten, ist nach wie vor unbekannt. Es gibt in Zürich bisher keine Siedlungsreste aus dieser Zeit.

Man geht jedoch davon aus, dass es eine stadtartige Siedlung der Kelten auf dem Lindenhofhügel bereits in der ersten Hälfte des 1. Jahrhunderts vor Christus gegeben hat. Darauf weisen archäologische Grabungen und Auswertungen hin.

Die Gräber beim Schulhaus Kern sind jedoch 100 Jahre älter. Vermutlich gab es damals kleinere Siedlungen rund um Zürich, eine davon in Aussersihl.

