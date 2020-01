Stadt will Stiftungsaufsicht ausgliedern

Ob Nationalitätennennung in Polizeimeldungen, die Zukunft der Kaserne oder Fahrzeuglimiten am Rosengarten: Dass sich Kanton und Stadt ins Gehege kommen, vor allem wenn es um Kompetenzen geht, gehört im Zürcher Politbetrieb fast schon zum Courant normal. Dies zeigte nicht zuletzt auch der epische Streit um die Kantonalisierung der städtischen Kriminalpolizei.

Und jetzt das: Die Stadt gibt freiwillig etwas an den Kanton ab – ihre Stiftungsaufsicht. Die dem Finanzdepartement von ­Daniel Leupi (Grüne) angegliederte Abteilung kontrolliert derzeit 83 privatrechtliche ­Stiftungen mit einem auf die Stadt begrenzten Stiftungszweck. Das Aufsichtsorgan sorgt dafür, dass ­deren Vermögen ihrem Zweck gemäss verwendet werden und sich die Stiftungen regelkonform verhalten. Die Liste der beaufsichtigten Stiftungen reicht vom Blaukreuzhaus über das Mühlerama, die Schwinghalle und das Pfadihaus bis zu den Alterswohnungen Bruder Klaus.

Ein Fall für Profis

Künftig soll nicht mehr die Stadt, sondern der Kanton die städtischen Stiftungen beaufsichtigen. Genauer: die BVG- und Stiftungsaufsicht des Kantons Zürich (BVS). Diese öffentlich-rechtliche Anstalt ist die kantonale Aufsichtsbehörde über Vorsorgeeinrichtungen und klassische Stiftungen. «Die Stadt ist bereit, die kommunale Stiftungsaufsicht dem Kanton zu übertragen», bestätigt Leupis Sprecher Patrick Pons. Und Benjamin Tommer, Sprecher von Justiz­direktorin Jacqueline Fehr (SP), sagt: «Stadt und Kanton sind sich einig, dass eine freiwillige Übergabe der Aufsicht an die BVS wünschenswert wäre.» Derzeit prüft eine Arbeitsgruppe diese Möglichkeit, die BVS ist laut Tommer «grundsätzlich bereit und in der Lage, Stiftungen von Gemeinden zu übernehmen».

Hintergrund der Kompetenzverschiebung sind wachsende fachliche Anforderungen und steigender Aufwand. «Eine Profiorganisation kann die Stiftungsaufsicht im Allgemeinen besser und effizienter gewährleisten als eine Exekutivbehörde», sagt Tommer. Vor allem aber sind es auch Governance-Überlegungen, die nach einer Professionalisierung und Zentralisierung verlangen.

Ineffizient organisiert

Im konkreten Fall würde mit der BVS eine unabhängigere Stelle als bisher, weil nicht städtisch, die Stiftungsaufsicht übernehmen, wie Patrick Pons sagt. So lasse sich das Risiko minimieren, dass man sich selber beaufsichtige. Laut Pons gibt es zurzeit keine derartigen Interessenkonflikte. So sitze der für die Aufsicht zuständige Finanzvorsteher Leupi in keinem Stiftungsrat, der unter Aufsicht der Stadt stehe. In der Vergangenheit soll es dem Vernehmen nach allerdings zu Friktionen gekommen sein, weil ein Stadtratsmitglied in einem Stiftungsrat sass, der von einem anderen Exekutivmitglied beaufsichtigt wurde, und es aufgrund unterschiedlicher Persönlichkeitsprofile Probleme gab.

Auslöser der geplanten Neuerung ist die starke Zersplitterung bei der Stiftungsaufsicht. Die Aufgabe teilen sich derzeit Gemeinden, Kanton und Bezirke. Eine Umfrage des Kantons ergab, dass die 12 Bezirke rund 240 Stiftungen und die 166 Gemeinden rund 180 Stiftungen beaufsichtigen. «Die fragmentierte Aufsicht ist kritisch zu beurteilen», stellte die Eidgenössische Finanzkontrolle bereits 2017 fest. Es sei fraglich, ob auf Gemeindestufe mit der Aufsicht über eine oder zwei Stiftungen die erforderliche Fachkompetenz sichergestellt sei. Zudem sei bei vielen Stiftungen unter lokaler Aufsicht eine «enge Verbindung der Organe unumgänglich», was zu Interessenkonflikten führen könne. Weiter bestehe eine «organisatorisch bedingte Ineffizienz».

Ziel: 2021 in Kraft

Läuft alles nach Plan, soll das angepasste Gesetz über die BVG- und Stiftungsaufsicht Mitte 2021 in Kraft treten. Das letzte Wort hätte der Kantonsrat.

Laut dem städtischen Finanzdepartement sollen die bisher mit der Aufgabe betrauten Personen mit angepassten Stellenprofilen weiter beschäftigt bleiben. Allerdings müsste die Stadt eine gewisse finanzielle Einbusse hinnehmen: Die Gebühren für die Aufsicht bescheren ihr derzeit jährliche Einnahmen von rund 70'000 Franken.