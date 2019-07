Stadt Zürich stellt die Casa d'Italia unter Schutz

Waisenhaus, Schule, Vereinslokal – und immer wieder Treffpunkt der Tifosi an Fussball-Weltmeisterschaften: Die Casa d’Italia an der Erismannstrasse gleich gegenüber der Baustelle des Polizei- und Justizzentrums gilt als Zürcher Institution mit bewegter Geschichte.

Der 1932 erstellte Gebäudekomplex mit Saal und Turnhalle diente jahrzehntelang als Anlaufstelle und Identifikationsort der italienischen Migranten in Zürich. Doch seit dem Auszug der Schule im Jahr 2017 steht die Casa d’Italia leer. Und im letzten Januar wurde sie prompt kurzzeitig besetzt.

Der italienische Staat als Eigentümer will das Haus künftig als Generalkonsulat und Schule nutzen. «Eine Neunutzung der Liegenschaft als Generalkonsulat entspricht einem geänderten Repräsentationsbedarf des italienischen Staats in der Schweiz und stärkt die Identifikation der ansässigen italienischen Gemeinschaft», schreibt der Zürcher Stadtrat in einem letzte Woche veröffentlichten Beschluss zur Casa d’Italia.

«Ein wichtiger sozial­- und wirtschaftsgeschichtlicher Zeuge.»Zürcher Stadtrat

Darin begründet er, weshalb er das kleine Stück Italien in Aussersihl unter Denkmalschutz gestellt hat. Dabei steht für einmal weniger die Architektur im Vordergrund, stellt doch der Stadtrat nüchtern fest: «Der äussere Charakter des Gebäudes wird geprägt durch die schmucklose und funktionale Gestaltung der Fassaden.»

Doch das Gebäude sei ein «wichtiger sozial- und wirtschaftsgeschichtlicher Zeuge, der die hohe Bedeutung der italienischen Emigration in die Schweiz für die Stadt Zürich belegt». Aus diesen Gründen erfülle die Casa d’Italia auch die Kriterien einer wichtigen Zeugenschaft gemäss dem kantonalen Planungs- und Baugesetz.

Besitzer ist mit Schutz einverstanden

Das Schutzziel besteht darin, «den äusseren und inneren Charakter der Casa d’Italia im bauzeitlichen Erscheinungsbild zu erhalten», heisst es in der Begründung des Stadtrats weiter. Das Haus darf demnach weder abgebrochen noch durch Änderungen in seinem kunst- und kulturhistorischen Charakter beeinträchtigt werden.

Das italienische Generalkonsulat als Eigentümer ist mit der Unterschutzstellung einverstanden und wird allfällige Renovationen im engen Einvernehmen mit der Denkmalpflege durchführen, wie der Stadtrat weiter schreibt.

Waisenhaus und Asylzentrum

In den 1930er-Jahren diente die vom Architekten Otto Gschwind gebaute Casa d’Italia als Waisenhaus und Asylzentrum der italienischen Kolonie. Später waren neben Schulen verschiedene Vereine im Gebäude einquartiert. 2008 lief der Mietvertrag zwischen den damals im Haus wohnenden Nonnen und dem italienischen Staat aus, worauf die Wohnungen zu Schulräumen umgenutzt wurden.

Die geplante Nutzung als Generalkonsulat bewilligte die Stadt bereits 2018, obwohl diese den Bauvorschriften der Quartiererhaltungszone bezüglich des Wohnanteils eigentlich widerspricht. Doch die Denkmalpflege stützte das Anliegen des Eigentümers, «um den ungeschmälerten Erhalt des Schutzobjekts zu gewährleisten, zumal das Gebäude im Inneren keine typischen Wohnbaustrukturen aufweist», wie es im Stadtratsbeschluss heisst.