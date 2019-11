Stadt Zürich plant auf besetztem Juch-Areal eine Zwischennutzung

«Ohrenbetäubendes Schweigen»

Die Besetzung des Juch-Areals in Altstetten beschäftigt nun auch das Zürcher Stadtparlament. In einer Fraktionserklärung forderte die SVP am Mittwochabend die sofortige Räumung des Areals und damit verbunden eine Personenkontrolle, «damit die Besetzerszene für allfällige Schäden und staatlichen Aufwand zur Rechenschaft gezogen werden kann». Es könne nicht angehen, dass Einbruch, Hausfriedensbruch und Sachbeschädigungen toleriert würden und die Polizei nicht einschreiten dürfe.



Die SVP reichte zudem eine dringliche Schriftliche Anfrage zur Besetzung der ehemaligen Asyl- und Gastrarbeiterunterkünfte ein. So will sie unter anderem wissen, wer diese toleriere: Ist es die AOZ als Mieterin oder die Stadt als Eigentümerin? FDP-Fraktionschef Michael Schmid kritisierte im Parlament das «ohrenbetäubende Schweigen» des Stadtrats in dieser Sache. Es gehe nicht an, dass sich die Stadt als Eigentümerin des Areals aus der Verantwortung stehle.



Darauf meldete sich Sozialvorsteher Raphael Golta (SP) kurz zu Wort. Eine neue Nutzung auf dem Juch-Areal sei in Planung und diese werde vorangetrieben. Im übrigen gelte die städtische Besetzungspolitik «wie eh und je». Das heisst, dass besetzte Privatgrundstücke nur geräumt werden, wenn ein konkretes Bauprojekt in Aussicht steht.



AL und Grüne ihrerseits richteten den Fokus auf das neue Bundesasylzentrum im Duttweilerareal, den Ersatz für das Zentrum Juch. Laut Ezgi Akyol (AL) gibt es bereits Klagen von Bewohnerinnen und Bewohnern über ein angeblich zu repressives Regime im Bundesasylzentrum. Die Rede sei «von einem Guantanamo». Luca Maggi (Grüne) erinnerte den Stadtrat an die politische Forderung nach einem offenen Asylzentrum. Dafür müsse er sich jetzt beim Bund einsetzen. (mth)