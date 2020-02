Die VBZ tüfteln an neuen Ideen für den öffentlichen Verkehr

Sie sehen aus wie die Anzeigetafeln an VBZ-Haltestellen. Doch auf den Tafeln, die derzeit im Eingangsbereich des Zürcher Stadthauses stehen, sind keine Fahrpläne oder Liniennetze zu sehen. Sie enthalten Informationen darüber, wie Zürichs Mobilität in 30 Jahren aussehen könnte. Sie sind Teil einer Befragung, welche die Verkehrsbetriebe Zürich (VBZ) heute lanciert haben.

Bis zum 25. März haben alle die Möglichkeit, sich im Rahmen dieser Ausstellung – die VBZ nennen sie Walk-ins – oder auf der Website VBZ2050.ch ein Bild über die verschiedenen Mobilitätsformen zu machen. Gleichzeitig können Interessierte im persönlichen Gespräch vor Ort oder online ihre Ideen und Wünsche an die öffentlichen Verkehrsmittel der Zukunft bekannt geben.

Ausbau der Kapazitäten ist zwingend

Die Ergebnisse der Befragung werden in die sogenannte Netzentwicklungsstrategie 2040 der VBZ einfliessen. Diese hat zum Ziel, die nötigen Kapazitäten sowie einen pünktlichen, effizienten und bedürfnisgerechten öffentlichen Verkehr in der Stadt Zürich zu sichern. Es sei das erste Mal, dass beim Entwickeln strategischer Entscheide auch die Öffentlichkeit involviert werde, sagt Thomas Hablützel, Leiter Marktentwicklung VBZ, am Dienstag vor den Medien.

«Der Verkehr in der Stadt Zürich soll ökologischer werden. Deshalb wollen wir möglichst viele Menschen zum Umsteigen auf den ÖV bewegen.»Michael Baumer,

Vorsteher der Industriellen Betriebe

Mit dieser Partizipationsplattform wollen die VBZ die Bedürfnisse der Bevölkerung punkto Mobilität erkunden und so den öffentlichen Verkehr attraktiver machen. «Der Verkehr in der Stadt Zürich soll ökologischer werden. Deshalb wollen wir möglichst viele Menschen zum Umsteigen auf den ÖV bewegen», sagt Michael Baumer, Vorsteher der Industriellen Betriebe. Klar sei schon jetzt, dass neue Kapazitäten geschaffen werden müssten, denn die Stadt wächst weiter und die Bevölkerung und die Anzahl Arbeitsplätze mit ihr.

Umsteigen auf Forschungslinie

Eine Verbesserung des Angebots sieht der Stadtrat im Bau einer sogenannten Forschungslinie. Idee dabei ist es, mit einer öffentlichen Verkehrsverbindung den Balgrist-Campus über den Bahnhof Stadelhofen direkt mit dem Hochschulgebiet Zürich, der Universität Irchel, dem Bahnhof Oerlikon und dem Circle im Flughafen Zürich zu verbinden.

«Dadurch würde eine Osttangente entstehen, welche die S-Bahnen derzeit nicht anbieten. Gleichzeitig könnte so der Hauptbahnhof entlastet werden», sagt der Stadtrat. Auch eine Verbindung mit der Forchbahn im Süden und der Glatttalbahn im Norden sei mit der Forschungslinie möglich.

Der Bau einer solchen Osttangente sowie die Entlastung des Nadelöhrs Hauptbahnhof erachtet Baumer als weitaus zeitkritischer als eine Alternative für das an der Urne gescheiterte Rosengartentram. «Der Druck auf dieser Verkehrsachse ist nicht so gewaltig. Wir können mittelfristig den Busbetrieb weiter ausbauen.»

Ein Tramtunnel zum Irchel?

Trotzdem müsse auch für die «Feinverteilung», wie Baumer es nennt, zwischen Zürich-Nord und Zürich-West langfristig eine Lösung gefunden werden. VBZ-Direktor Guido Schoch könnte sich etwa einen Tramtunnel zwischen dem Irchel und dem Wipkingerplatz mit Tunnelportal unter der Brücke vorstellen. «Sollten dieser Tunnel und die Forschungslinie zustande kommen, könnte man die beiden Linien am Irchel verbinden.»

Wie bei allen Ideen und Visionen für das öffentliche Verkehrsnetz der Zukunft gilt es nun zu klären, ob sie finanzier- und machbar sind. Im Falle der Forschungslinie ist dies laut Baumer allenfalls durch eine Etappierung oder durch eine Streckenführung im Untergrund als Ergänzung zu den bereits bestehenden Verbindungen möglich.

In den kommenden Wochen werden vier externe Expertenteams nebst der Vision des Stadtrats und den Anregungen aus der Bevölkerung auch Vorstösse im Zürcher Kantons- und Gemeinderat prüfen. Beispielsweise die Idee einer Minimetro, einer Verlängerung der SZU-Linie oder einer Seilbahnverbindung im Stadtnetz. Auch die Anbindung von Entwicklungsgebieten der Zukunft, wie etwa der Innovationspark, gilt es dabei im Auge zu behalten.

Im Oktober werden die Teams ihre Erkenntnisse im «Zukunftsbild ÖV 2050» präsentieren. Darauf aufbauend wird das Siegerteam ab 2021 die Netzentwicklungsstrategie 2040 erarbeiten, welche Anfang 2022 vorliegen soll.

Die Angebotskonzepte der Netzentwicklungsstrategie 2030 wie beispielsweise die Verlängerung der Tramlinie 2 nach Schlieren, die Tramverbindung über die Hardbrücke oder der Start des Trams Zürich-West haben die VBZ bereits umgesetzt. Im Projektstatus befindet sich aktuell das Tram Affoltern. VBZ-Direktor Schoch zeigt sich denn auch zufrieden mit der Entwicklung, «aber wir dürfen nicht stehen bleiben».

«Ohne einen gut ausgebauten, attraktiven öffentlichen Verkehr können wir die Klimaziele der Stadt schreddern.»Guido Schoch,

Direktor VBZ

Die Pünktlichkeit habe weiter abgenommen, weil der Nutzungsdruck auf den Strassenraum steigt. «Es braucht mehr gesonderte Trassees für den öffentlichen Verkehr, um pünktliche Verbindungen zu gewährleisten», sagt Schoch. «Ohne einen gut ausgebauten, attraktiven öffentlichen Verkehr können wir die Klimaziele der Stadt schreddern.»

Die Ausstellung «Was ist dein Plan für Zürichs Zukunft?» ist noch bis zum 28.2. im Stadthaus am Stadthausquai 17 zu sehen. Am 4.3. gastiert sie im Tram-Museum an der Forchstrasse 260, am 11. und 12.3. im Tramdepot Oerlikon an der Wallisellenstrasse, am 18.3. in der Saalsporthalle an der Giesshübelstrasse 41 und am 23. und 24.3. im Tramdepot Kalkbreite an der Elisabethenstrasse 15.