Stromausfall nach Kurzschluss im Kreis 3

In Zürich Wiedikon ist heute am frühen Morgen der Strom ausgefallen. Nicht nur in den Häusern blieb es dunkel, sondern auch die Strassenbeleuchtung fiel zum Teil aus.

Wie die EWZ auf ihrer Webseite schreibt, ist kurz nach 3 Uhr eine Störung im Gebiet Sihlfeld aufgrund eines Kurzschlusses aufgetreten. Man sei daran, diese zu beheben.