Test in Zürich: Im Freien essen und trinken bis 2 Uhr nachts

Trinken vor Bars, Geplauder in Strassencafés, Betrieb auf den Plätzen: In Zürich findet das Leben seit einigen Jahren vermehrt auf den Strassen statt. Dies auch nachts. Was seit vielen Jahren in der Stadt offensichtlich ist, wird nun vom Stadtrat offiziell bewilligt. Vorerst in einer Testphase.

In einer Mitteilung schreibt der Stadtrat, dass Gastrobetriebe im Juli und August 2020 bis 2 Uhr nachts Gäste auch im Freien bewirten dürfen. Dies an insgesamt sechs Wochenenden in unterschiedlichen Quartieren (siehe Tabelle). Diese Lockerung des Nachtruhegesetzes gilt in dieser Testphase jeweils die Nächte von Samstag auf Sonntag. Bisher mussten die Restaurants und Bars spätestens um 24 Uhr die Aussenbereiche räumen.

Die neue Regelung ist eine abgeschwächte Form eines von Nicole Giger (SP) und Andri Silberschmidt (FDP) im März im Gemeinderat eingereichten Postulats. Darin forderten die Lokalpolitiker den Stadtrat auf, in einem zweijährigen Pilotversuch mediterrane Wochen durch den ganzen Sommer hindurch zu prüfen, jeweils in der Freitag- wie auch der Samstagnacht. Das Postulat fand im Gemeinderat eine breit abgestützte Mehrheit.

Begleitet wird der aktuell geplante Pilotversuch durch wissenschaftliche Erhebungen der Stadt, wie es in der Mitteilung weiter heisst. «Wir ziehen während der mediterranen Wochenendnächten die verschiedenen Parteien mit ein», sagt Mathias Ninck, Leiter Kommunikation des Sicherheitsdepartements. Sowohl die Anliegen der Anwohner wie auch jene der Gastrobetreiberinnen und -betreiber würden berücksichtigt.

Ninck sagt auch, dass es dabei «verschärft zu Interessenkollisionen» kommen kann. Dies gelte insbesondere für die Stadt Zürich, wo generell sehr viel Betrieb herrsche. Eine solche Kollision bahnt sich kurz nach Bekanntgabe des Pilotbetriebs bereits an. In einer Mitteilung kündigt ein Zusammenschluss von vier Quartiervereinen, der IG Idaplatz und anderen Interessengruppen in einer Mitteilung den Widerstand an.

«Wir sind vom Entscheid des Stadtrats überrascht worden», sagt Felix Stocker, Präsident des Quartiervereins Kreis 1 rechts der Limmat. «Die Innenstadt ist durchs Nachtleben heute schon massiv unter Druck», sagt er. In Gefahr sieht er die Gegenden um den Zähringer- und Idaplatz, die Langstrasse und den Bahnhof Hardbrücke.

Umfrage Begrüssen sie längere Öffnungszeiten für Aussenflächen von Bars? Klar, darauf habe ich gewartet.

Auf keinen Fall, das verursacht nur wieder Lärm.

Abstimmen Klar, darauf habe ich gewartet. 47.7% Auf keinen Fall, das verursacht nur wieder Lärm. 52.3% 44 Stimmen Klar, darauf habe ich gewartet. 47.7% Auf keinen Fall, das verursacht nur wieder Lärm. 52.3% 44 Stimmen



Diese Gegenden seien längst geplagt von Lärm, Littering, Verkehr oder öffentlichem Urinieren, sagt Stocker. «Es ist im Interesse der Stadt, dass auch die Innenstadtquartiere als Wohngegenden erhalten blieben», sagt er. Das gelte insbesondere für Familien und ältere Menschen. Die Ankündigung der mediterranen Wochen seien der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen gebracht habe. Die Gruppe prüft nun juristische Schritte.

Bars bleiben konkurrenzfähig

Die Bar- und Clubkommission (BCK) streicht den Nutzen der mediterranen Wochen heraus. «Bewirtete Aussenflächen haben den Vorteil, dass sitzende Gäste ruhiger sind als stehende, die soziale Kontrolle ist zudem durch das Personal gegeben und auch der Müll wird gleich weggeräumt», sagt Alexander Bücheli, der Sprecher der BCK. Für die Gastwirtschaftsbetriebe sei die Einführung mediterraner Wochen nötig, damit sie gegenüber 24-Stunden-Shops konkurrenzfähig bleiben.

Ausgenommen von der provisorisch veränderten Nachtruheordnung sind jene städtischen Gebiete, die unter die Lärmempfindlichkeitsstufen I und II fallen. Das sind vornehmlich Wohn- oder Erhohlungsgebiete. Eine Liste mit allen Beizen, die nächsten Sommer länger im Freien wirten dürfen, erstellt die Stadtpolizei im kommenden Frühling.

Schweizweit gesehen, ist die Änderung in Zürich nichts Neues. Andere Städte wie Winterthur, Bern, Basel und Thun haben auf die Öffnungszeiten für Aussenwirtschaften seit einiger Zeit schon angepasst.