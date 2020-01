Teure Behandlung eines Notfallpatienten

«Die beste Lösung ist ein neues Bettenhaus.» Das schrieb der Stadtrat 2007 in der Abstimmungszeitung. Der Bau werde gar helfen, Kosten zu senken. Das Volk hörte es gern und stimmte dem 290-Millionen-Kredit mit 90 Prozent zu. Nun ist es anders gekommen. Der Neubau erwies sich als überdimensioniert, das Triemli schrieb hohe Defizite. Die Abschreibungen drückten auf die Rechnung. Das Problem wurde existenziell. Kürzungen bei den Leistungsaufträgen drohten, also weniger Geld vom Kanton. Dieser hebt oder senkt den Daumen, wenn er die Spital­liste erstellt. Die nächste Runde ist 2023, was bei den Spitälern Hektik auslöst. Fusions­pläne, Kooperationen und Stellenabbau sind die Folge.

Auch das Triemli hat reagiert. Teure Vorhaben wurden ab­geblasen, man spart an allen Ecken. Mit dem Schuldenschnitt erfolgt der Befreiungsschlag. In einer Last-Minute-Aktion – ab heute Donnerstag wäre es aus buchhalterischen Gründen nicht mehr möglich gewesen – verschlechtert der Stadtrat die städtische Rechnung 2019 um fast 180 Millionen. Offenbar sind die noch unveröffentlichten Zahlen so gut, dass es das verträgt. Ein schaler Nachgeschmack bleibt. Da debattiert das Parlament episch über 80'000 Franken für ein Fest, und das Volk stimmt über jede Polizeiwache ab. Und hier entscheidet der Stadtrat in Eigenregie über 176 Millionen – ein Missverhältnis. Es bringt der Bevölkerung aber nichts, wenn das Triemli in eine Abwärtsspirale gerät. Jetzt kann es sich wieder mehr um die Patienten kümmern.