Theater in Zürich bleiben trotz Coronavirus offen

Der Kanton Zürich erhebt, anders als andere Kantone, trotz Corona-Infektionsgefahr keine Bewilligungspflicht für Veranstaltungen mit mehr als 150 Besuchern. Die Veranstalter reagieren unterschiedlich darauf.

Das Theaterhaus Gessnerallee hat die Kapazität für Veranstaltungen heruntergefahren. So ist Boris Nikitins «24 Bilder pro Sekunde» nun für nur noch 140 Personen ausgelegt. Kleinere Häuser mit 50 bis 60 Plätzen wie die Winkelwiese oder das Sogar-Theater halten an ihrem Spielplan fest, verweisen aber auf die Verhaltensregeln und Empfehlungen des Bundes: daheimbleiben, falls man in den letzten 14 Tagen in einem der Risikogebiete unterwegs war oder unter grippeähnlichen Symptomen leidet. Man appelliert an die Selbstverantwortung.

Wer trägt die Verantwortung?

Allen älteren Personen vom Theaterbesuch abzuraten, wäre gerade für Häuser, die nicht massiv von der Jugend frequentiert werden, problematisch. Gleichzeitig findet es etwa Winkelwiese-Chef Manuel Bürgin nicht ganz einfach, dass die Entscheidung – sprich: die Verantwortung – an die Veranstalter abgegeben wird. Es sei spürbar, dass manche älteren Herrschaften aus eigenem Antrieb wegblieben. Dass aber Theaterleiter bei den anderen Gruppen quasi mit der Risikoabwägung betraut würden und mit dem Entscheid, ob man der Empfehlung des Bundes folgen solle, sei schwierig.

Das Schauspielhaus Zürich bespielt weiterhin auch den Pfauen (rund 750 Plätze). «Wir zelebrieren den Theateralltag», sagt Pressesprecherin Philine Erni auf Anfrage; und eine Schliessung würde herbe Einbussen bedeuten. Auch der Circus Knie geht derzeit davon aus, dass die Premiere am 19. März wie geplant stattfinden kann.