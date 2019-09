Theater Neumarkt fälscht Pressekonferenz der Ruag

Die Ruag tauft sich in Ruag Green um und setzt auf grüne Technologien. Künftig wird der Schweizer Rüstungskonzern auf die Herstellung von Munition verzichten. So stand es heute Morgen zumindest in einer überraschenden Medienmitteilung. Man werde an einer Medienkonferenz im Zürcher Hauptbahnhof genauer informieren.

Eine Stunde später dementierte die (echte) Ruag per E-Mail die Nachricht: «Die Einladung ist ein klarer Fake.» Eine weitere Stunde später folgte eine weitere E-Mail von der (falschen) Ruag. Die erste Meldung sei ein Jux und völlig falsch gewesen. «Wir mögen Humor, aber diese Falschmeldung ist als sehr geschmacklos zu bezeichnen», heisst es in der zweiten Falschmeldung und weiter: «Wer aber ein Pferd abschiessen will, kann weiterhin auf geeignete Deformationsmunition von Ruag setzen.»

Politisches Theater

Hinter der Kunstaktion stecken das Zürcher Theater Neumarkt und die Aktivistengruppe Yes Men, die mit dem Projekt «They Shoot Horses...» momentan im Zürcher Hauptbahnhof präsent ist. Die Aktion hatte am Theaterspektakel begonnen, wo man Tänzerinnen und Tänzer castete, die nun in dem Würfel auf einer Art Laufband tanzen.

Mit der Ruag-Meldung habe man nicht einfach nur Fake News verbreiten wollen, wie «20 Minuten online» berichtete, sondern ein Trojanisches Pferd eingesetzt, sagt Hayat Erdogan, Co-Direktorin Theater Neumarkt. Man wolle Utopien anbieten, sagt Erdogan und fügt an: «Es wäre doch schön, wenn die Ruag auf die Herstellung tödlicher Munition verzichtet und künftig auf grüne Technologie setzt.»

Das Theater Neumarkt wolle sich auch bewusst im öffentlichen Raum bemerkbar machen. «Wir betreiben keine Realpolitik, aber wir wollen Impulse setzen», sagt Erdogan. Die Ruag wollte die Aktion nicht kommentieren. Es sei aber nicht vorgesehen, wegen der Aktion rechtliche Schritte einzuleiten.

Sprayereien von Linksautonomen

An diesem Wochenende musste die Ruag auch noch Kritik von der Linksautonomen Seite einstecken. Aktivisten versprayten am Standort in Schlieren das Gebäude mit Parolen und dem Hammer-und-Sichel-Symbol.

Sie kritisierten später online: «Die Ruag hat seit Jahren enge Verbindungen zu den beiden grössten Firmen der türkischen Rüstungsindustrie.» Deren Waffen werden im «Krieg gegen die Revolution in Rojava» eingesetzt. In Nordsyrien kämpfen Kurden um ihre Autonomie. Die Ruag wollte sich auf Anfrage nicht zur Kritik äussern.