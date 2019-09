Tote Frau im Kreis 6 gefunden: Polizei geht von Verbrechen aus

Eine 62-jährige Frau ist am Donnerstagnachmittag tot in ihrer Wohnung in der Stadt Zürich entdeckt worden. Staatsanwaltschaft und Polizei gehen von einem Tötungsdelikt aus, wie sie am Freitag mitteilten.

Kurz vor 14.30 Uhr wurde die Stadtpolizei Zürich zu einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus an der Frohburgstrasse im Kreis 6 gerufen. Dort entdeckten die Polizisten die Frau. Die ebenfalls aufgebotene Sanität von Schutz & Rettung Zürich konnte nur noch den Tod der Wohnungsmieterin feststellen.

Aufgrund der vorgefundenen Situation und von ersten Erkenntnissen gehen Polizei und Staatsanwaltschaft von einem Tötungsdelikt aus. Die Todesursache wird von Ärzten des Instituts für Rechtsmedizin abgeklärt. Die Spurensicherung wurde von Spezialisten des Forensischen Instituts Zürich durchgeführt.

«Aus der Wohnung stank es massiv nach Fäkalien»

Die weiteren Ermittlungen werden durch die Staatsanwaltschaft I für schwere Gewaltkriminalität und die Kantonspolizei Zürich geführt. Zurzeit werden keine weitergehenden Auskünfte erteilt.

Das Wohnhaus sei frisch renoviert, wie 20min.ch berichtet. Die Mieter wohnen erst seit rund einem Monat wieder in den Wohnungen. Laut einem Nachbarn lebte in der betroffenen Wohnung eine Frau, die er auf über 40 Jahre schätzt und regelmässig Besuch von ihrer Tochter erhielt. Sie sei nicht sehr aufgeschlossen gewesen und habe meist nur kurz gegrüsst.

«Aus der Wohnung stank es massiv nach Fäkalien», erzählt der Nachbar weiter. Dies sei seit rund einer Woche der Fall. Ebensolange habe er die Frau nicht mehr gesehen, sagt er weiter. Er habe jedoch vor einigen Tagen eine Frau schreien hören. «Es klang wie in einem Horrorfilm», sagt er. Eine andere Nachbarin sagt, sie habe mehrmals gehört, wie die Frau mit jemandem gestritten habe, als sie am Haus vorbei ging. (hwe/sda)