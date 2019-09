Tote Person in Zürcher Wohnquartier gefunden

Am Donnerstagnachmittag wurde in der Stadt Zürich im Unterstrass-Quartier eine tote Person gefunden, wie blick.ch berichtet. Die Stadtpolizei Zürich bestätigte dies.

Der Einsatz an der Frohburgstrasse ist noch im Gang. Mehrere Polizeiautos und Forensiker sind vor Ort. Unter welchen Umständen die Person gestorben ist, ist noch unklar. Die Polizei will offenbar erst am Freitagmorgen informieren.

Das betroffene Haus ist gemäss blick.ch ein Mehrfamilienhaus mit Ein- und Eineinhalbzimmerwohnungen, welches vor kurzem umgebaut wurden. Danach seien gemäss Anwohnern neue Mieter eingezogen.

(step)