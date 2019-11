Traditionsbäckerei muss wegen Tram schliessen

Schon in dritter Generation wird die Bäckerei an der Bachmattstrasse nahe des Bahnhofs Altstetten geführt. Seit 1988 betreibt Hanspeter Ritschard das Geschäft. Doch demnächst muss er schweren Herzens schliessen.

Der Grund: Wegen der Bauarbeiten für die zweite Etappe der Limmattalbahn an der Hohlstrasse zwischen Bahnhof Altstetten und Farbhof sind viele Kunden weggeblieben. Vor allem jene, die mit dem Auto noch schnell vorbeikamen und etwas einkauften. Die Zufahrt über die Hohlstrasse ist nur noch von stadtauswärts her möglich, stadteinwärts herrscht Einbahnbetrieb.

Ende Jahr ist Schluss

«Ich hätte gerne weitergemacht», sagt der 60-Jährige, «aber es hätte die Gefahr eines Konkurses bestanden, das will ich auf jeden Fall verhindern.» Es sei ein schmerzhafter Entscheid gewesen, nach über dreissigjähriger Tätigkeit das Geschäft per 25. Dezember zu schliessen und den sieben Angestellten zu künden.

In einem Brief an die Kundinnen und Kunden schreibt er, dass die Bäckerei Ritschard 1923 in Altstetten gegründet wurde und in der dritten Generation geführt wird. Er habe sich eine Nachfolgeregelung anders vorgestellt. Eine Entschädigung seitens der Limmattalbahn gebe es nicht, dies hat Ritschard abgeklärt.

In den sozialen Medien wird die Schliessung der seit 1923 existierenden Bäckerei in Altstetten bedauert. (Bild: Facebook)

Geschäfte auch in Dietikon betroffen

Nicht nur die Bäckerei Ritschard hat seit dem Baustart an der neuen Tramlinie Probleme mit den Kundenfrequenzen. Wie die «Limmattaler Zeitung» kürzlich berichtete, stand auch das Reformhaus Libergy an der Zentralstrasse in Dietikon vor dem Aus. Im Herbst hätten viele Stammkunden einen grossen Bogen um Dietikon gemacht – wegen der verkehrsmässigen Einschränkungen und des Einbahnverkehrs währen den Bauarbeiten an der zweiten Etappe.

Die Schliessung konnte noch abgewendet werden, weil in die 250 Quadratmeter grosse Ladenfläche des Reformhauses Mitte Januar zusätzlich eine Bäckerei mit Café einzieht. Man habe grosse Unterstützung seitens der Stadt Dietikon erhalten.

Beim mexikanischen Restaurant El Pablo an der Badenerstrasse in Dietikon ist das Mittagsgeschäft seit Baubeginn der zweiten Etappe um rund die Hälfte eingebrochen. Das Lokal ist nun über Mittag geschlossen und nur noch am Abend offen. Seit 1. November ist das Lokal am Freitagmittag wieder offen, vor allem wegen der langjährigen Stammgäste, wie der Geschäftsführer sagt.

«Gewerbezmorgen» durchgeführt

Bei der Limmattalbahn ist man sich der Problematik bewusst, wie Geschäftsführer Daniel Issler sagt. Das 13 Kilometer lange Bauwerk habe Auswirkungen aufs lokale Gewerbe, deshalb setze man alles daran, schnell zu bauen. «Wir versuchen auch, Anliegen und Wünsche der Gewerbebetriebe zu berücksichtigen und durch möglichst optimale Bauabläufe dafür zu sorgen, dass die Erreichbarkeit der Geschäfte immer gewährleistet ist.»

In den Gemeinden Dietikon und Schlieren habe man sogenannte Gewerbezmorgen durchgeführt, um ins Gespräch mit den betroffenen Läden zu kommen. Issler erwähnt aber auch, dass nach der Betriebnahme der Limmattalbahn das örtliche Gewerbe mit erhöhter Kundenfrequenz rechnen kann. Die Bauarbeiten werden voraussichtlich Mitte 2022 abgeschlossen sein.