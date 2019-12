Tränen im Altersheim

Die Gastgeberin erzählte, die Gymivorbereitung ihres Sohnes sei ein paarmal ausgefallen, weil der Primarlehrer krank war oder in der Weiterbildung. Dann, vor ein paar Tagen, wurde nachgeholt. Ausgerechnet am Nachmittag, an dem die Schule ein Altersheim besuchte und Weihnachtslieder sang. «Die Kinder mussten sich entscheiden, ob sie das Altersheim sausen lassen oder den Gymikurs.» Ihr Sohn sei ratlos gewesen. «Ich habe ihm gesagt, geh doch singen. Die alten Leute haben Freude.»

«Nimmt mich Wunder», sagte ein Gast, «wie viele Eltern ihre Kinder in den Gymikurs geschickt haben. Die Leute werden rücksichtslos, wenn es um den Nachwuchs geht.»

Es gebe Bestrebungen, erzählte ein Vater, dass bald nur noch Kinder mit einem hohen Notendurchschnitt die unentgeltliche Gymivorbereitung an der Volksschule besuchen dürfen. «Niemand wehrt sich dagegen. Wenn das durchkommt, beginnt der Stress zwei Jahre vor der Prüfung.»





Die Volksschule mutiert immer mehr zur

Vorbereitung aufs Gymnasium.

«Die gute alte Volksschule mutiert zur Vorbereitungsschule fürs Gymnasium», analysierte sein scharfsinniger Sitznachbar. «Nicht in Altstetten!», warf jemand ein. «Aber in den Quartieren des Mittelstands», sagte der Scharfsinnige, «und das sind bald alle Stadtkreise – wenn es weitergeht mit der Gentrifizierung.»

Ich fragte mich, ob ich meine Kinder zum Singen oder zum Lernen geschickt hätte. Wahrscheinlich zum Lernen – so weit ist es mit mir schon gekommen. Aber ich sage mir, wenn sie eine Matura haben, dann sind sie frei. Dann können sie meinetwegen machen, was sie wollen. Aber eine Matura brauchen sie. Das ist meine Verantwortung als Vater. «Du mit deinem Akademikertum», sagt meine Tochter jeweils, wenn wir über diese Sachen reden. «Du hast keine Ahnung, wie es auf dem Arbeitsmarkt heute aussieht. Wer einen Job hat und wer keinen.» Aber das ist eine andere Geschichte.

Der Sohn der Gastgeberin sass still am Tisch. «Eine alte Frau hat bei jedem Weihnachtslied getanzt», erzählte er, versunken in Gedanken. Er stand auf und zeigte, wie die alte Dame mit den Armen hoch in der Luft durchs Altersheim gerauscht ist. Sie hat ihm offenbar Eindruck gemacht.

Ein paar blöde Jungs hätten gelacht, sagte er. «Die haben nichts begriffen.» Ein Mädchen habe geweint, weil sie an ihre Grossmutter dachte. Auch ein Junge weinte, wegen seines Grossvaters. Ein paar jüngere Schüler hätten dumme Bemerkungen gemacht. «Es braucht Mut, vor allen zu weinen», sagte er, etwas altklug.