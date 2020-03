Tritt Mauch nochmals an? Und was macht Leutenegger?

Obwohl die nächsten Gesamterneuerungswahlen in der Stadt Zürich erst in zwei Jahren stattfinden, stecken die Freisinnigen bereits seit Monaten im Wahlkampfmodus. Sie haben gemerkt, dass sie einen zusätzlichen grünen Anstrich brauchen, wenn sie Wähler aus der urbanen, umweltbewussten Bevölkerung dazugewinnen wollen. So sind ihre Vorstösse im Gemeinderat beispielsweise zur Veloförderung zu verstehen. Von dieser Strategie sollen 2022 auch die Stadtratskandidaten profitieren.

Noch hat kein Stadtratsmitglied erklärt, ob er oder sie 2022 wieder antritt. Die Einschätzungen wurden aufgrund von Gesprächen mit diversen Parteiexponenten und Politbeobachtern getroffen.

Corine Mauch (SP, seit 2009)

Spricht man mit Stadtpräsidentin Corine Mauch, fällt auf: Sie hat die Lust am Politisieren auch nach elf Jahren im Amt nicht verloren, sie strahlt Freude aus. Sie wird die Legislatur aller Voraussicht nach beenden und nicht wie ihr Vorgänger Elmar Ledergerber aus wahltaktischen Gründen ein Jahr vor den Gesamterneuerungswahlen zurücktreten. Im vergangenen Sommer kokettierte Mauch sogar damit, eine weitere Amtsperiode anzuhängen. Sie hat zwei Dossiers, in die sie auffällig viel Energie steckt: die dezentrale Landesausstellung Nexpo und das Ausländerstimmrecht auf kantonaler Ebene, das im Kantonsrat die erste Hürde genommen hat.

Daniel Leupi (Grüne, seit 2010)

Ein grüner Finanzvorsteher, der von bürgerlicher Seite nur wenig ernsthafte Kritik einstecken muss? Daniel Leupi schafft das. Ihm helfen die positiven Zahlen, die er immer wieder präsentieren kann – die Erträge aus Steuern und Gebühren sprudeln, auch wenn die Banken kaum mehr etwas dazu beitragen. Leupi gilt als detailversessen und ist einer der wenigen Stadträte, der zeigt, wenn er sich ärgert. Im Parlament kann er deshalb auch mal laut und persönlich werden. Sollte der 54-Jährige nochmals kandidieren, strebt er wohl ein neues Amt an: das Stadtpräsidium.

André Odermatt (SP, seit 2010)

Der Bauvorsteher kam zuletzt wieder verschiedentlich in die Kritik. Ihm werfen Parlamentarier auch von linker Ratsseite vor, die Schulhausplanung verschlafen zu haben. Oder bei einigen Projekten zu optimistisch gerechnet zu haben. Der bald 60-jährige SP-Mann nimmt die Kritik – zumindest nach aussen hin – gelassen entgegen. Odermatt kann in den nächsten zwei Jahren die Eröffnung von zwei prestigeträchtigen Bauten feiern: das Kongresshaus und die Tonhalle sowie der Erweiterungsbau des Kunsthauses. Letzteres wird eine Ausstrahlung über die Landesgrenzen hinaus haben. So könnte sich Odermatt gut aus der Stadtpolitik verabschieden.

Richard Wolff (AL, seit 2013)

Bei den nächsten Wahlen hat Wolff das Pensionsalter knapp erreicht, er wird dann im neunten Jahr als Stadtrat amten. Deshalb wäre es erstaunlich, wenn er noch einmal kandidieren würde. Das aber bringt die Alternative Liste als Kleinpartei in Bedrängnis: Den Sitz hat sie 2013 dank Wahltaktik und einer sehr speziellen Konstellation errungen – die FDP hatte mit Marco Camin den falschen Kandidaten nominiert. Wolff selber sieht sich im Tiefbaudepartement mit der Kritik konfrontiert, Projekte vor allem zur Förderung des Veloverkehrs zu zögerlich voranzutreiben. Für Überraschungen ist Wolff allerdings immer gut: Kaum jemand hatte 2013 mit seiner Wahl gerechnet.

Raphael Golta (SP, seit 2014)

Kein anderer Stadtrat politisiert in Zürich so diskret wie Raphael Golta, der nach seiner Wahl vor sechs Jahren das ehemals krisengeschüttelte Sozialdepartement übernommen hat. Er kann aber auch deutlich werden: Das Sicherheitsregime im Bundesasylzentrum geisselte er öffentlich. Für Schlagzeilen hatte er gesorgt, als er das Zentrum nach Zürich holte. Er musste sich im Zusammenhang mit der Kinderkrippe Globegarden Kritik anhören: Er setze auf Quantität statt auf Qualität, hiess es. Nach acht Jahren im Sozialen strebt er einen Wechsel an. Sollte Stadtpräsidentin Corine Mauch zurücktreten, wird er sich als Nachfolger in Stellung bringen.

Filippo Leutenegger (FDP, seit 2014)

Bei den nächsten Wahlen wird Filippo Leutenegger über69 Jahre alt sein, hinter den Kulissen bereiten die Freisinnigen seine Nachfolge vor. Dass er in zwei Jahren nochmals antritt, ist damit sehr unwahrscheinlich. Als Vorsteher des Schuldepartements kann er sich viel weniger in Szene setzen als in der letzten Legislaturperiode. Als Tiefbau-Chef konnte er sich mit dem Verkehr beschäftigen – dabei nutzte er jede Gelegenheit, sich in der Öffentlichkeit zu präsentieren. Den einfacheren Job sieht man ihm aber an: Er ist lockerer drauf.

Karin Rykart (Grüne, seit 2018)

Die heftigste Kritik musste die Sicherheitsvorsteherin ausgerechnet rund um die Frauendemos vom vergangenen Wochenende einstecken. Linksautonome Frauen weigerten sich, eine Bewilligung für ihre Kundgebung zu fordern, obwohl Rykart sie darum gebeten hatte. Und die bürgerliche Seite ärgerte sich über den verständnisvollen Umgangston der Polizei mit den Demonstrantinnen. Für Unmut sorgt immer wieder der Umgang der Polizei mit Hooligans. Ansonsten führt Rykart ihr Departement bisher ohne grosse Aufregung oder mit geringem Aufsehen. Möglich ist, dass sie nach vier Jahren im Stadtrat ein anderes Departement anstreben wird. Ihre Vorgänger Wolff und Leupi hatten sich bei der Polizei allerdings am Ende derart wohl gefühlt, dass sie zu einem Wechsel gezwungen werden mussten.

Andreas Hauri (GLP, seit 2018)

Von den neuen Stadträten hat Andreas Hauri vor zwei Jahren das anspruchsvollste Amt zugesprochen erhalten. Allgemein war erwartet worden, dass ein Bisheriger das skandalgeschüttelte Gesundheitsdepartement nach dem abrupten Abgang von Claudia Nielsen (SP) übernehmen würde. Hauri hat in den knapp zwei Jahren einige wichtige Entscheide getroffen: Die Stadtspitäler hat er unter eine gemeinsame Leitung gestellt und dem Triemli und dem Waid klare Angebote zugewiesen. Doch bürgerliche Politiker vorab aus der FDP kritisieren, dass er noch keine neue Strategie zur Rechtsform – sprich zur Privatisierung – vorgelegt habe. Versprochen habe er sie schon seit einiger Zeit, monieren sie.

Michael Baumer (FDP, seit 2018)

Der Vorsteher der Industriellen Betriebe hat ein grosses und gewichtiges Departement – Projekte rund um die Wasserversorgung oder das EWZ sind zwar sehr teuer, aber kaum einmal umstritten. Zentral bei ihm werden zwei Themen: der Atomausstieg aufs Jahr 2034, den die Stadt beschlossen hat, und die Klimaziele, die stark mit der Strategie des EWZ verknüpft sind. So wird er sich beispielsweise für den Bau einer Staumauer beim Triftgletscher im Berner Oberland einsetzen müssen, der von grüner Seite her bekämpft wird. Beim öffentlichen Verkehr musste er im letzten Herbst einen Notfahrplan einführen, weil das Rollmaterial knapp wurde. Und der Preisüberwacher rügte ihn wegen zu hoher Preise beim Glasfasernetz.

Wer bringt sich für einen Stadtratsitz in Stellung?

Macht sie weiter oder nicht? Der Entscheid von Corine Mauch, ob sie nach 13 Jahren als Stadtpräsidentin in zwei Jahren für eine weitere Legislaturperiode antritt oder nicht, wird weitreichende Konsequenzen haben. Falls nicht, wird es ein Gerangel um ihr Amt geben. Raphael Golta (SP) werden ebenso Ambitionen nachgesagt wie Daniel Leupi (Grüne). Sicher wäre eine Kandidatur der FDP. Auch die SVP und CVP würden ins Rennen steigen – allerdings ohne Chancen.

Tritt Mauch vorher zurück oder beginnt gar noch die nächste Legislaturperiode, wäre ein Gegner der SP ausgeschaltet: die FDP. Denn im linksdominierten Zürich würde sie bei einer Ersatzwahl kaum einen dritten Sitz erobern können. Die Frage ist allerdings, ob sich Mauch für solche parteistrategischen Überlegungen einspannen lässt.

Im Falle ihres Rücktritts müsste die SP mit drei neuen Kandidatinnen und Kandidaten in die Wahl ziehen, denn sie müssten wohl auch den Sitz von André Odermatt verteidigen. Zudem will die SP den vierten Sitz zurückholen, den sie 2018 verloren hat. Ambitionierte Leute hat sie genug: Simone Brander und Marco Denoth beispielsweise. Erwähnt werden in Politikerkreisen auch immer wieder Min Li Marti, Jacqueline Badran, Céline Widmer, Jean-Daniel Strub und Davy Graf. Einmal mehr wird bei der SP gelten: Es ist schwieriger, sich an der Delegiertenversammlung durchzusetzen, als danach vom Volk gewählt zu werden.

Tritt Richard Wolff bei der Alternativen Liste zurück, wird es für die Partei schwer, den Sitz zu verteidigen. Mit Andreas Kirstein hätte die AL immerhin einen Kandidaten, dem die Fähigkeiten zum Stadtrat zugesprochen wird. Innerhalb der Partei gibt es aber Mitglieder, die in der AL lieber ohne eine Regierungsbeteiligung politisieren würden.

Die FDP wird nach dem wahrscheinlichen Rücktritt von Filippo Leutenegger nicht um eine Frauenkandidatur herumkommen. Als Spitzenkandidatin gehandelt wird die Kantonsrätin Sonja Rueff-Frenkel. Nicht ausgeschlossen ist, dass sich die Freisinnigen zu einer Dreierkandidatur entscheiden. Dann würde neben Rueff-Frenkel und dem bisherigen Michael Baumer auch Elisabeth Schoch infrage kommen.

Die Grünen diskutieren bereits über eine Dreierkandidatur, falls Leupi zum vierten Mal antritt. Karin Rykart wird ihren Sitz verteidigen. Von den beiden Spitzenkandidaten Bastien Girod und Balthasar Glättli fällt Letzterer weg, weil er wohl Präsident der nationalen Partei wird.

Am einfachsten sieht die Lage für die Grünliberalen aus, sofern Andreas Hauri keinen wirklich grossen Fehler macht. Die GLP kann den Wahlen gelassen entgegensehen.

