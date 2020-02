«Trocken», «monoton», «tendenziös!»

Rosengarten, Personentransport und Steuerbelastung: Über diese drei kantonalen Vorlagen stimmt das Zürcher Stimmvolk am Sonntag, 9. Februar, ab. Wer da thematisch noch nicht durchblickt, kann sich auf der Webseite des Kantons anhand von Erklärvideos informieren.

Die Videos allerdings stossen auf wenig Gegenliebe. Die Erklärungen seien «zu oberflächlich», «monoton», «plakativ» oder gar «tendenziös», sagen Teilnehmende unserer Strassenumfrage. Vor allem die Videos über den Rosengartentunnel und über die Steuerbelastung werfen Fragen auf. Max Bodenmann aus Wetzikon hält nicht viel davon: «Man spürt die Haltung des Kantonsrats. Das ist plakativ und bietet keine neutrale Information.» Auch Esther Iten aus Adliswil kann sich anhand der Videos keine Meinung bilden: «Was ich jetzt weiss, ist, dass ich mich noch vertiefter informieren muss», sagt die 70-Jährige.

Erklärvideo Rosengartentram und -tunnel (Video: Kanton Zürich)

«Natürlich mussten wir, was die Informationsmenge angeht, Kompromisse machen», sagt Andreas Werner Melchior, Kommunikationsleiter des Regierungsrats, auf die negativen Kritiken angesprochen. Die fünfminütigen Erklärungen könnten nicht alle Informationen wiedergeben. Auch sei es ein Unterschied, ob man eine komplizierte Steuervorlage erklären müsse oder eine die einfach verständlich sei. «Grundsätzlich glauben wir, dass uns der ‹Spagat› zwischen Umfang und Verständlichkeit gut gelungen ist.»

Was will der Kanton mit den Videos eigentlich erreichen? «Inhalte werden zunehmend über digitale audiovisuelle Kanäle konsumiert. Dieser Entwicklung wird mit den Erklärvideos Rechnung getragen», sagt Melchior. Man richte sich an Personen, die sich nicht ausführlich in die Abstimmungsunterlagen vertiefen, sondern «kurz und bündig informiert werden wollen».

Erklärvideo Entlastungs- und Mittelstandsinitiative (Video: Kanton Zürich)

Verbreitet werden die Videos über die Webseite des Kantons, über Youtube sowie über die Kanäle ihres Partners Easyvote. In den per Post versendeten Abstimmungsunterlagen wird auf die Erklärvideos in der Easyvote-App hingewiesen.

Mike Schwede ist Digital-Marketing-Stratege und weiss, was ein wirkungsvolles Video ausmacht. Seiner Meinung nach gibt es bei den Erklärvideos des Kantons noch Verbesserungspotential: «In dieser Art hat man Videos vor zehn Jahren produziert», sagt er. Schwede findet es jedoch löblich, dass man bei Abstimmungen auf Videos setzt. «Doch diese sind einfach zu lang, und der Stil könnte frischer sein», sagt er. Viele Leute würden so schnell abhängen. «Ein bis zwei Minuten wären ideal.»

Erklärvideo zum Taxigesetz (Video: Kanton Zürich)

Ein weiterer Kritikpunkt: Die Videos fangen immer gleich an. «Das ist uninteressant, die meisten Leute schalten da schon weg», sagt Schwede. Sie wurden zwar am 9. Januar veröffentlicht, haben jedoch bei mehr als 4500 Facebook-Abonnenten eher bescheidene 500 Views pro Video generiert. Auf Youtube hingegen wurden alle drei Videos zusammen 25'000 mal angesehen. «Youtube hat wohl von der Einbindung in die Vote-Info-App profitiert», sagt Schwede.

Dem Experten fehlen aber Verweise im Text des Youtube-Films, um einzelne Behauptungen oder Zahlen zu untermauern. Tendenziös findet er die Videos aber nicht: «Die Filme sind recht neutral gehalten, die Argumente der Gegner kommen aber etwas kurz und eher spät. «Hier könnte man optimieren: Kurzpitch in den ersten 30 Sekunden, danach direkt die wichtigsten Argumente dafür und dagegen – und nicht erst nach Minute 2:50.» Das Script sei sehr klassisch aufgebaut, genau so, wie man es online nicht machen sollte.

Kritik am Datenschutz

Der Kanton Zürich hat bereits 2019 Videos zu Abstimmungen publiziert. Hier wurde gemäss Schwede eine Chance vertan: «Es scheint keinen Feedback- und Optimierungsloop zu geben, wo man zum Beispiel nach der Abstimmung die Zahlen analysiert und bei nächsten Projekten Optimierungen vornimmt.» Und: Um damit neue Zielgruppen, etwa junge Leute, zu erreichen, müsse man die Videos auf Social Media bewerben, «damit man Stimmfaule und Stimmferne erreicht», sagt Schwede.

Die Strategie müsse langfristig vorbereitet sein und die Beteiligung an der Politik fördern: «Der Bürger muss merken, dass seine Stimme und sein Engagement etwas bewirken oder zählen.» Wichtig seien zudem spezifische Botschaften je nach Region und Interesse.

Zum Schluss kritisiert Schwede die Haltung des kantonalen Datenschutzbeauftragten: Aufgrund «veralteter Ansichten im Kanton Zürich» sei es nicht möglich, das Verhalten der User zu tracken. Die kantonale Onlinemassnahmen müssten also «im Blindflug durchgeführt werden. Als Steuerzahler würde mich das nerven, wenn so mit dem Kommunikationsbudget umgegangen wird.»