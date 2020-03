Trotz Corona: Pflegende warten Monate auf Arbeitsbewilligung

Juan Lopez* hat es geschafft. Er darf, nach mehr als zwei zermürbenden Jahren, endlich seinen Beruf ausüben. Oder wenigstens fast: Der erfahrene Intensivpfleger, der einen Universitätsabschluss in seinem Fach hat, begann im Februar in einer Klinik im Baselbiet ein zehnmonatiges Ausgleichspraktikum. Zum Lohn eines Fachangestellten Gesundheit, für unter 5000 Franken brutto.

Das hat sich der knapp 40-jährige Kolumbianer anders vorgestellt, als er der Ehe wegen nach Zürich zog. Natürlich war ihm klar, dass er erst Deutsch würde lernen müssen und dass das dauert: «Aber ich ging davon aus, dass die Schweiz meine Ausbildung rasch anerkennt, wenn ich erst einmal mein Sprachzertifikat habe.» Zumal Lopez frühzeitig alle nötigen Papiere besorgte – eine aufwendige und kostspielige Prozedur.

Jedes Gesuch wird einzeln geprüft

Denn anders als beim Verfahren für Pflegende aus dem Schengen-Raum, das standardisiert ist und in der Regel zügig vonstatten geht, werden Gesuche von Bewerberinnen und Bewerbern aus Drittstaaten einzeln und eingehend geprüft. Und daran hat auch die Corona-Krise nichts geändert – obwohl die Spitäler jede Hilfe brauchen könnten. Das Schweizerische Rote Kreuz (SRK) in Bern, das für die Anerkennung ausländischer Diplome zuständig ist, verlangt von allen relevanten Dokumenten eine amtlich beglaubigte Kopie samt Übersetzung. Ausserdem sollen die Bewerber auch Beschreibungen ihrer Ausbildung beilegen, ebenfalls in eine Landessprache übersetzt.

Lopez hatte schon vor dem Umzug in die Schweiz alles besorgt, was nötig ist. Was er nicht wusste: Das mehrmonatige Anerkennungsverfahren beginnt erst zu laufen, wenn der Bewerber das Sprachzertifikat einreicht. «Das verstehe ich nicht», sagt Lopez’ Partner. Da suche die Schweiz händeringend nach Pflegekräften, aber jene, die da sind, dürften nicht arbeiten. Hinzu komme, dass die Entwicklungen in der Medizin rasant sind: «Je länger jemand nicht im Beruf arbeitet, desto schwieriger wird der Wiedereinstieg.» Das geforderte Sprachniveau B2 zu erreichen, nimmt rasch ein Jahr oder mehr in Anspruch.

Kosten in fünfstelliger Höhe

Lopez hat das Sprachzertifikat im letzten Mai erhalten. Dann hiess es: Warten, warten, warten. «In jener Zeit habe ich einen Teil meiner Sprachkenntnisse schon wieder verloren», so Lopez. «Das kann doch nicht Sinn der Sache sein.» Er versuchte, irgendwo Arbeit zu finden, aber in jenen Branchen, in denen er hätte arbeiten dürfen, etwa in der Gastronomie, bekam er nur Absagen – er sei überqualifiziert. Für das Paar war die Zeit nicht nur psychisch, sondern auch finanziell belastend. Allein für die nötigen Kurse und Dokumente sowie das Anerkennungsverfahren gab Lopez’ Partner nach eigener Schätzung eine tiefe fünfstellige Summe aus – die Lebenshaltungskosten nicht eingerechnet.

Erst im November kam der erlösende Entscheid: Das SRK wird Lopez’ Diplom anerkennen, aber erst nach einem zehnmonatigen Praktikum.

Das, was Lopez erlebt hat, steht Manuela dos Santos* erst bevor. Auch sie kam der Liebe wegen nach Zürich. Seit Ende 2018 lernt die Brasilianerin Deutsch. Auch sie hatte ihre Dokumente frühzeitig beisammen. Ein sogenannter Pre-Check beim SRK zeigte, dass nichts fehlt, bloss: Dieser Check ist nur ein Jahr gültig, nicht lange genug, um das geforderte Deutsch-Niveau zu erreichen. Manuela dos Santos wartet derzeit auf einen Prüfungstermin für das Deutsch-Zertifikat.

Sie und ihr Ehemann stellen sich aber jetzt schon darauf ein, dass es danach «erst so richtig losgeht», wie er sarkastisch sagt. In São Paulo hat dos Santos sowohl in der Praxis als auch in der Forschung gearbeitet – in der Schweiz werde sie wohl «unten einsteigen müssen», sagt ihr Mann. Auch sie gewöhnt sich nur schwer an den Gedanken, so lange kein eigenes Einkommen erzielen zu können.

Qualität muss gesichert sein

Lopez und dos Santos sind keine Einzelfälle. Beide wissen von weiteren Betroffenen, manche haben aus Frust irgendwann den Bettel hingeworfen.

Marc Bieri, Leiter des Fachbereichs Gesundheitsberufe beim SRK, verteidigt die aktuelle Praxis: «Das ist wichtig, um die Qualität zu sichern. Ziel ist es ja, dass die Pflegenden eine Anstellung finden und vollwertig eingesetzt werden können.» Pflegeausbildungen in Drittstaaten seien zum Teil nur schwer mit der hiesigen vergleichbar, oft gebe es grosse Lücken. Auch die Berufspraxis sei teilweise anders, etwa im Umgang mit den Patienten oder bei der Aufgabenteilung zwischen Arzt und Pflegenden. Und selbstverständlich müsse eine Pflegende sich verständigen können und die Fachbegriffe kennen. Man wolle überdies verhindern, dass gefälschte Diplome eingereicht werden, die heute ganz einfach im Internet erhältlich seien.

Rotes Kreuz stockt Ressourcen auf

Er räumt aber ein, dass das Verfahren für Bewerber aus Nicht-EU-Staaten langwierig und zermürbend sein kann: «Das ist für die Betroffenen sicher schwer verständlich.» Zumal die Schweiz nur etwa die Hälfte der benötigten Pflegefachpersonen selbst ausbilden könne. Weit über 2000 Pflegende aus der EU finden jedes Jahr in der Schweiz eine Stelle – aus Drittstaaten werden keine hundert Diplome im Jahr anerkannt. Wie viele Betroffene im Verlauf des Verfahrens aufgeben, weiss niemand.

«Wir geben Vollgas und haben unsere Ressourcen massiv aufgestockt, um möglichst viele Fachleute auf den Markt bringen zu können, aber wir haben in mancher Hinsicht keinen Spielraum», sagt Bieri. Unlängst hat der Bundesrat die Voraussetzungen für die Anerkennung von Drittstaaten-Diplomen sogar noch verschärft. Dass das Anerkennungsverfahren erst eingeleitet werden kann, wenn ein Bewerber aus einem Drittstaat das geforderte Sprachzertifikat vorlegt, ist gesetzlich vorgeschrieben.

Berufseinstieg ist harzig

Für Lopez war die Odyssee mit dem Entscheid vom November noch nicht vorbei. Mehrere Zürcher Spitäler, so das Unispital und das Triemli, sahen keine Möglichkeit, ihn für ein Ausgleichspraktikum einzustellen. Nur dank Beziehungen fand er die Stelle im Baselbiet, die er Anfang Februar antrat. Bereits betreut er Corona-Patienten. Manuela dos Santos hofft, dass sie möglichst bald das Sprachzertifikat in der Tasche hat. Und danach richtet sich auf eine Durststrecke ein, wie ihr Mann sagt: «Wir sind bereits gewarnt worden, dass nicht nur das Anerkennungsverfahren, sondern auch der Berufseinstieg harzig sein kann.»

Von diesem Problem habe er so noch nie gehört, sagt Marc Bieri vom SRK: «In Einzelfällen kann es aber vorkommen, dass der Einstieg nicht wie gewünscht klappt. Wir sind da auch auf die Bereitschaft der Bildungsinstitutionen und der Arbeitswelt angewiesen.» Das SRK versuche das Möglichste: «Es wäre eminent wichtig, dass Kliniken die nötigen Praktikumsplätze anbieten.»

Das Unispital und das Triemlispital wollten sich auf Anfrage nicht zum Thema äussern.

* Namen geändert