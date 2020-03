Über 1000 Briefe verschickt: Stadt Zürich sucht dringend Zivilschützer

Wegen einer Gesetzesrevision verringert sich der Bestand der Zürcher Zivilschützer erheblich. Schutz und Rettung, die für den Zivilschutz in der Stadt Zürich zuständig ist, hat nun eine ungewöhnliche Massnahme ergriffen. Anfang Februar schrieb sie über 1000 Zivilschützer mit Jahrgang 1989 und älter an, die ihre Dienstpflicht per 1. Januar 2021 erfüllt haben werden.

In dem Schreiben, über das auch der «Blick» berichtet hat, fragt der zuständige Abteilungsleiter, ob die Zivilschützer bereit wären, sich freiwillig für weitere drei Jahre zu verpflichten. Bis Ende Februar haben sich 30 Personen gemeldet, die freiwillig weitermachen möchten. «Wir sind sehr positiv überrascht, dass sich so viele Freiwillige gemeldet haben», sagt Mediensprecherin Julia Graf.

12 statt 20 Jahre Dienstpflicht

Bei der Revision des Bundesgesetzes über den Bevölkerungs- und Zivilschutz, die im kommenden Jahr in Kraft treten soll, wurde die Dienstpflicht von 20 auf 12 Jahre herabgesetzt. «Damit verliert Schutz und Rettung voraussichtlich 50 Prozent ihres Bestands», sagt Graf. Die Zivilschützer sind etwa bei der Street Parade, dem Züri-Fäscht oder als Unterstützung verschiedener Altersheime im Einsatz.

Vom Kanton werden dafür 2000 Zivilschützer vorgeschrieben – etwas zu viel, wie Graf sagt: «In der Stadt Zürich brauchten wir zwischen 1000 und 1400 Personen.» Pro Jahr werden rund 130 neue rekrutiert. Da reichen die 30 Freiwilligen, die sich jetzt gemeldet haben, nicht aus. Dennoch sagt Graf, die Briefaktion sei ein grosser Erfolg gewesen: «Noch immer gehen weitere positive Rückmeldungen ein.» Ausserdem führt Schutz und Rettung auch noch mit anderen Zivilschützern persönliche Gespräche über eine freiwillige Verlängerung ihrer Dienstpflicht.

Zivilschützer im Kanton Zürich sind über 39 verschiedene Organisationen verteilt. Im Herbst 2019 hat der Kanton dem zuständigen Bundesamt angegeben, einen Unterbestand von 4,5 Prozent zu haben. Auch wenn die Folgen der Gesetzesrevision erst noch eintreten werden, heisst es beim kantonalen Amt für Militär und Zivilschutz, man sei für die Zukunft gerüstet. Im laufenden Planungsprojekt «Zivilschutz 2022» würde die Reduktion der Bestände berücksichtigt. «Dieses Projekt ist auf Kurs», sagt Sprecher Janos Frei. So werde man die Kernaufgaben weiter erfüllen können.