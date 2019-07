Überraschung: In der Stadt Zürich steigt die Artenvielfalt

«Die Stadt ist für Tiere ein unwirtlicher Lebensraum.» So lautet das Vorurteil. Tatsächlich gibt es Arten wie zum Beispiel der Steinkauz, die heute in der Stadt Zürich nicht mehr beobachtet werden. Das ist aber ein unvollständiges Bild, wie die von Grün Stadt Zürich erstmals ausgewerteten Faunakartierungen zeigen: Wichtige Tierarten finden in der Stadt vermehrt ihr Zuhause.

Seit 2008 erfasst Grün Stadt Zürich das Vorkommen von sechs Tiergruppen. Dafür wird jährlich auf einem Zehntel des Stadtgebietes systematisch nach Reptilien, Amphibien, Tagfaltern, Heuschrecken und Libellen gesucht und deren Sichtung auf Karten erfasst. Die Brutvögel werden in zwei Teilgebieten erfasst, rechts und links der Limmat.

Naturschutz lohnt sich

2018 konnte zum ersten Mal im selben Stadtgebiet, nämlich am Uetliberg, eine zweite Kartierung durchgeführt und mit den Ergebnissen von vor zehn Jahren verglichen werden. Wurden im Gebiet Uetliberg 2008 noch 2771 Tiere erfasst , waren es 2018 mit 5897 mehr als doppelt so viele. Besonders deutlich stieg das Vorkommen zweier Tagfalterarten an, Kaisermantel und Zitronenfalter. Erstmals wurden 2018 in diesem Gebiet sogar der Kleine Schillerfalter und der Trauermantel nachgewiesen.

Die roten Punkte zeigen die Fauna beim Uetliberg 2008, die grünen Punkte die Fauna 2018. Grafik: Grün Stadt Zürich

Auch die Auswertung der Brutvogelkartierung rechts der Limmat zeigt eine deutliche Zunahme an Arten und Vorkommen. Während 2008 noch 60 Arten und 5183 Reviere erfasst wurden , waren es zehn Jahre später 65 Arten und 6514 Reviere . Neu wurden beispielsweise der Neuntöter und der Mittelspecht nachgewiesen.

Die violetten Punkte zeigen die Brutvogelreviere rechts der Limmat 2008, die grünen Punkte die Brutvogelreviere 2018. Grafik: Grün Stadt Zürich

Für den Vergleich der Daten ist zu berücksichtigen, dass diese durch verschiedene Faktoren wie Wetter und unterschiedliche klimatische Bedingungen beeinflusst werden. Auch durch die manuelle Erfassung können Abweichungen entstehen.

Die deutliche Verbesserung ist aber eindeutig: Die Stadt Zürich hat sich als Lebensraum für die Tiere verbessert, und die Anstrengungen, Grünräume ökologisch aufzuwerten, zeigen Erfolg. Gerade die Waldpflege zahlt sich aus, insbesondere die Pflege der ökologisch hochwertigen Waldränder und der sorgfältig gepflegten Waldlichtungen im beobachteten Gebiet am Uetliberg. (hoh)