«Ui, ich habe schon wieder geflucht»

Der Tagi im St. Peter

Worum es im Projekt «Werktags in der Kirche St. Peter» geht

Der Tagi lässt sich auf ein Experiment des Vereins St. Peter ein. Von heute Montag bis Mittwoch arbeiten Journalistinnen und Journalisten des Ressorts Zürich in der Kirche St. Peter. Gäste sind herzlich willkommen.

Der Verein St. Peter will Menschen und Organisationen der Altstadt stärker vernetzen. Das Projekt, das er initiiert hat, heisst «Werktags in der Kirche St. Peter». Dabei sollen Teams aus verschiedenen Firmen ihren Arbeitsplatz vorübergehend in die Kirche verlegen. Vereinspräsidentin Annina Hess-Cabalzar erläutert die Idee: «Genauso wie in der Kirche gibt es in der Altstadt einen für viele unsichtbaren Werktag. Wir wollen mit diesem Experiment sichtbarer machen, wie es sich in Kirche und Altstadt eigentlich lebt und arbeitet.»